Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: Release-Uhrzeit, Patch Notes und alle Infos zum neuen DLC im Live-Ticker

Die Erweiterung Wishblossom Ranch für Dreamlight Valley steht vor der Tür. Unser Live-Ticker hält euch auf dem Laufenden.

Maximilian Franke, Sebastian Zeitz
18.11.2025 | 17:22 Uhr

Bald erscheint Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch. Die kostenpflichtige Erweiterung bringt jede Menge neue Inhalte mit und schickt euch in eine neue Welt mit Pferden und vier Charakteren. Hier gibt’s alle Infos zum Launch.

Disney Dreamlight Valley-DLC Wishblossom Ranch erscheint morgen - Alle Infos im Ticker

Dienstag, 18.11.2025

17:22 Uhr

Ab morgen, dem 19. November 2025, findet ihr hier unseren Liveticker zum Release von Wishblossom Ranch. Bis dahin könnt ihr euch hier schon einmal den offiziellen Trailer von Entwickler Gameloft anschauen:

Video starten 1:01 Disney Dreamlight Valley: Neuer Trailer enthüllt alle Charaktere der Erweiterung Wishblossom Ranch

Wann erscheint Wishblossom Ranch?

Los geht es am 19. November 2025 auf allen unterstützten Plattformen. Es handelt sich um eine kostenpflichtige Erweiterung. Ihr müsst euch den DLC also im Shop eurer Wahl kaufen, wenn ihr Zugriff auf die neuen Inhalte möchtet.

Normalerweise erscheinen neue Updates immer gegen 15 Uhr deutscher Zeit. Es kann allerdings zu Verzögerungen kommen, je nachdem ob die Technik mitspielt. Falls das passiert, erfahrt ihr es hier im Ticker.

Was steckt alles in Wishblossom Ranch?

Mit der dritten Erweiterung bekommt ihr wieder Zugriff auf eine komplett neue Map, die aus drei Biomen besteht. Außerdem sind diesmal die vier Charaktere Schneewittchen, Tinkerbell, Tigger und Cruella De Vil mit von der Partie.

Die größte spielerische Neuerung sind Pferde. Mit ihnen seid ihr nicht nur deutlich schneller unterwegs, sondern könnt auch verschiedene Aufgaben übernehmen und anderweitig fortbewegen. Optisch anpassen lassen sich die edlen Vierbeiner natürlich auch.

Diesmal erscheint das Addon allerdings als Gesamtpaket. Anders als bei The Storybook Vale und The Eternity Isle müsst ihr also nicht auf den Release von Part 2 warten und könnt direkt alle Inhalte hintereinander durchspielen.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Wishblossom Ranch?

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

