Battlefield 6-Spieler will von einem Dach springen - wird in der Luft von Helikopter gerammt und überlebt trotzdem

Im echten Leben sollte man sich von den Rotorblättern von Helis definitiv fernhalten. In BF6 kann man sie auch mal als spontanes Transportmittel nutzen.

Eleen Reinke
18.11.2025 | 18:00 Uhr

Warum im Helikopter fliegen, wenn man sich von ihm auch einfach über die Map schleudern lassen kann?

"Nur in Battlefield" – diesen Spruch dürfte so ziemlich jeder Fan gefühlt schon mindestens ein Dutzend Mal gehört haben. Manch ungewöhnliche oder absurde Situation scheint aber auch wirklich nur in der Shooter-Reihe zu passieren. So auch bei dieser Szene aus Battlefield 6, in der ein Spieler im Sprung von einem Helikopter erfasst wird. Und das gelassen nimmt.

Kollision mit einem Helikopter? Kein Problem

Die kurze Szene hat User Oluja9988 im Battlefiled-Reddit geteilt: Hier hilft er seinem verletzten Kumpel auf einem Dach wieder auf die Beine. Der springt daraufhin auf und will runter ins Geschehen hüpfen – just in dem Moment kommt aber ein Helikopter zwischen den Häuserwänden hindurch angeflogen und nimmt ihn mit. Hier könnt ihr euch den kurzen Moment anschauen, der kaum mehr als 5 Sekunden dauert:

Vermutlich sah der Spieler schon sein digitales Leben an sich vorbeiziehen, tatsächlich überlebt er den Zusammenprall aber unbeschadet. Er wird vom Heli anscheinend einfach ein Stück mitgenommen und kann sich dann mit dem Fallschirm absetzen.

Wie ein aufmerksamer User in den Kommentaren anmerkt, dürfte der Grund für das Überleben des Spielers wohl sein, dass es sich hier nicht um einen feindlichen Helikopter handelt. Ein Blick auf die Minimap im Spiel enthüllt, dass das Icon des Fluggefährtes grün ist.

Video starten 23:40 18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!

Andere Fans witzeln, dass der Spieler damit einen unfreiwilligen Schlachtfeld-Transport spendiert bekommen hat – immerhin spart ihm dieser Zusammenprall eine ganze Stange Laufweg.

Du wirst transportiert, ob du willst oder nicht.

"Das Schlachtfeld ist in dieser Richtung, Soldat!"

Nicht ganz zu erkennen ist, ob der Spieler tatsächlich ein Stück auf dem Heli mitfliegt oder schlicht von den Rotorblättern weggeschleudert wird. So oder so ist das aber ein witziger Moment, der perfektes Timing oder eine Menge Glück braucht.

Kein Wunder also, dass viele weitere Fans das in den Kommentaren als einen typischen "Battlefield-Moment" krönen. User vellu212 fasst das gut zusammen: "Neben dem "Nur in Battlefield"-Eintrag im Wörterbuch findet man diesen Clip, holy shit".

Was war euer wildester Moment in Battlefield bisher?

Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

