Nachdem Divinity: Original Sin 2 für PC, PS4 und Xbox One erschien, ist der Rollenspiel-Gigant jetzt auch für die Nintendo Switch erhältlich. Und nicht nur das: Die Definitive-Edition auf der Switch hat ihren Kollegen auf den anderen Konsolen gegenüber einen entscheidenden Vorteil: Sie verfügt über Cross-Save.

Wie Entwickler Larian Studios im Launch-Trailer verkündeten, ist es möglich, sich zu Beginn des Spiels auf der Switch mit dem Steam-Account zu synchronisieren und die alten Speicherstände auf die neue Konsole herüberzuholen. Nach dem Spiel können die Savegames dann wieder in die Steam Cloud hochgeladen werden.

Damit ist es möglich, per Cross Save jederzeit zwischen dem PC und der Switch zu wechseln. Ein Feature, das bis jetzt Xbox-Spielen mit Play Anywhere-Kompatibilität vorbehalten war. Und obwohl diese Möglichkeit eigentlich sehr ungewöhnlich ist, halten sich die Entwickler weder im Trailer noch in der Pressemitteilung lange damit auf.

Mit gutem Beispiel voran

Es scheint ein ganz normales, zusätzliches Gimmick zu sein, ganz einfach zu etablieren. Jetzt bleibt natürlich die Frage: Wenn so ein vergleichsweise kleines Studio wie Larian in der Lage ist, Savegames zwischen den Plattformen zu tauschen, warum sehen wir dann nicht mehr Spiele mit dieser Option?

Oder wird sich das Feature jetzt, wo Divinity: Original Sin 2 mit ihm erschien, vermehrt durchsetzen? Schneiden sich vielleicht auch andere Studios eine Scheibe von Larians Cross Save ab? Das kann nur die Zukunft zeigen. Wir halten euch jedenfalls auf dem Laufenden.

Glaubt ihr, dass es jetzt mehr Cross Save geben wird?