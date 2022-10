Verschollenes Horrorspiel für PSVR 2 und PS5 angekündigt

Etwa zwei Jahre herrschte nun Funkstille rund um das Horrorspiel Do Not Open. Das Entwicklerteam kündigte damals an, bald einen Releasetermin für den Titel bekanntzugeben. Nun, aus dem „bald“ wurden mittlerweile zwei Jahre und die PSVR wird bald von der PSVR 2 abgelöst.

Dementsprechend hat sich einiges für die Veröffentlichung für Do Not Open geändert, wie die Verantwortlichen nun bekanntgaben. Wir verraten euch, wann das Spiel endlich erscheint.

Do Not Open öffnet sich endlich

Wann erscheint das Spiel? Do Not Open soll laut Publisher Perp Games und dem Entwicklerstudio Nox Noctis nun am 15. November 2022 erscheinen. Nach zwei Jahren erhalten wir also endlich ein Erscheinungsdatum, das nur wenige Wochen entfernt liegt.

Außerdem hat das Horrorspiel einen neuen Trailer spendiert bekommen, in dem wir in der Ego-Perspektive durch ein düsteres Haus stolpern, das ein Monster zu beherbergen scheint:

Was hat sich geändert? Damals sollte Do Not Open nur für PSVR erscheinen. Mittlerweile hat sich das geändert, denn am 15. November soll das Horrorspiel nun digital für PS5 und PC via Steam erscheinen. Die physische Version erscheint allerdings erst am 25. November 2022.

Eine PS4- und eine PSVR 2-Version sollen noch nachgereicht werden. Für die PS4-Version gibt der Publisher einen Release im Frühjahr 2023 an. Die PSVR 2-Version soll im Anschluss irgendwann in 2023 folgen.

Stetig verändernder Escape-Room

Worum geht es eigentlich in Do Not Open? Ihr findet euch in der Rolle von Epidemiologe Michael J. Goreng wieder. Dieser kämpft sich durch ein mysteriöses Haus, in dessen Räumen ihr aus der Ego-Perspektive verschiedene Rätsel lösen müsst. Im Grund handelt es sich dabei also um eine schaurige Escape Room-Erfahrung. Bei jedem Spieldurchlauf entstehen andere Räume, sodass der Wiederspielwert sehr hoch ist.

Das Ziel ist es dabei, die Ehefrau und Tochter zu retten. Um euch den Extra-Adrenalinschub zu geben, gibt es keinerlei Speicherpunkte. Ihr müsst die kompletten Räume also in einem Durchgang absolvieren, sonst müsst ihr wieder von vorne anfangen.

Welchen Eindruck habt ihr von Do Not Open?