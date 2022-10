The Callisto Protocol-Spielzeit: So lang braucht ihr für den Weltraum-Horror

Noch etwa zwei Monate müssen wir uns gedulden, bis es für uns in den von Monstern verseuchten Weltraum geht. Kein Geringerer als Dead Space-Schöpfer Glen Schofield nimmt uns in The Callisto Protocol mit auf eine actionreiche und hoffentlich auch unheimliche Reise. Nun hat er verraten, wie viel Zeit wir dafür einplanen müssen.

So lange braucht ihr für The Callisto Protocol

In der Vorweihnachtszeit können wir in Callisto Protocol fiese Weltraummonster abknallen oder von Ventilatoren häckseln lassen - und das laut Striking Distance-CEO Schofield für rund 12 bis 14 Stunden.

Das hat er gegenüber dem EDGE-Magazin verraten (via mp1st.com). Dabei geht es vermutlich rein um die Hauptstory. Schofield erklärte nämlich zusätzlich, dass alle, die jede coole Waffe finden und das Maximum aus ihr herausholen wollen, länger beschäftigt sein werden.

"Beta-Pfade": Daneben hat Schofield einen gewissen Wiederspielwert angeteast, der sich aus "Beta-Pfaden", wie er sie bezeichnet, ergeben solle. Die sollen außerdem Spielerinnen und Spieler dazu anregen, sich darüber zu unterhalten, welche unterschiedlichen Wege sie genommen haben, um die Geschichte abzuschließen.

Im neuen Trailer seht ihr außerdem eine der Hauptfiguren, die von Karen Fukuhara verkörpert wird. Ihr kennt sie vielleicht als Kimiko aus der Serie The Boys:

In diesen Artikeln erfahrt ihr mehr über The Callisto Protocol und das Dead Space-Remake:

Zum Vergleich: Für die reinen Hauptstorys der Dead Space-Reihe brauchen Spieler*innen im Schnitt 9 bis 12 Stunden. Das geht aus den Einträgen auf howlongtobeat.com hervor. In den anderen Kategorien sind die Spielzeiten natürlich etwas länger.

Habt ihr die Spielzei so eingeschätzt? Oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht?