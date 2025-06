Donkey Kong Bananza hat ein hilfreiches Feature, falls ihr eurer Zerstörungswut mal wieder zu viel freien Lauf gelassen habt

In Donkey Kong Bananza könnt ihr so gut wie alles zu Klump hauen.

Es dauert nicht mehr lange, bis Donkey Kong Bananza am 17. Juli erscheint und kurz vor Release trudeln immer mehr Info-Häppchen ein. Beispielsweise wissen wir jetzt, dass es ein äußerst praktisches Feature geben wird, mit dem ihr alles wieder ungeschehen machen könnt.

Donkey Kong Bananza lässt euch die ganze Zerstörung auch wieder rückgängig machen

Ein großer Reiz des kommenden Donkey Kong Bananza liegt darin, dass ihr fast die ganze Spielwelt in Schutt und Asche legen könnt. Als Donkey Kong bohrt ihr euch bei Bedarf sogar in den Erdboden, reißt Klumpen aus der Umgebung heraus, schmeißt mit denen um euch und derlei mehr. Ihr könnt sogar ganze Hügel dem Erdboden gleich machen.

17:44 Donkey Kong Bananza: Nintendo Direct stellt das neue Switch 2-Spiel ausführlich vor

Aber, keine Angst: Das Chaos und die Vernichtung lassen sich auch einfach wieder rückgängig machen. Falls es also mal wieder ein bisschen mit euch und eurer Zerstörungswut durchgegangen sein sollte, habt ihr die Möglichkeit, das alles per Knopfdruck in seinen Urzustand zurückzuversetzen.

Laut einem neuen Twitter-Beitrag von Nintendo lässt sich das ganz simpel über den Karten-Bildschirm erledigen. Zusätzlich erhaltet ihr auch noch einen sehr guten und beeindruckenden Überblick, wie weit die Zerstörungsmöglichkeiten wirklich gehen:

Ihr seht also: Donkey Kong kann wirklich sehr großen Einfluss auf seine Umwelt nehmen und wo der Affe einmal hinhaut, wächst kein Gras mehr. Habt ihr aber einen Hügel zu viel geplättet, müsst ihr euch auch nicht grämen, sondern könnt ihn einfach wiederherstellen – um ihn dann nach Belieben gleich einfach nochmal einzuebnen.

Wozu das Ganze? Die Zerstörung in Donkey Kong Bananza ist keine blinde Wut, sondern hat durchaus Sinn und Zweck. Ihr könnt euch durch die Gegend graben, um Bananen zu sammeln und Umgebungsrätsel zu lösen. Auch könnt ihr Erdklumpen und Felsen auf Gegner schmeißen oder sie dazu benutzen, um Brücken oder Treppen zu bauen. Da werden Erinnerungen an die selbstgemachten Brücken aus Zelda: Tears of the Kingdom wach.

`Wie findet ihr die Möglichkeit, die Zerstörung wieder rückgängig machen zu können? Wäre euch lieber gewesen, wenn es permanent so bleiben würde?`