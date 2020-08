Im Rahmen der Opening Night Live, der großen Eröffnungsshow der gamescom 2020, gab es auch etwas Neues zu Doom Eternal zu sehen. Der Shooter-Hit bekommt bekanntlich auch Story-DLCs spendiert und zum ersten Teil "The Ancient Gods" gab es nun einen Trailer zu sehen - der auch gleich den Releasetermin im Gepäck hat.

Doom Eternal - Releasetermin für 1. Story-DLC bekannt

Am 20. Oktober 2020 geht es los und wir werden wieder gegen allerlei Dämonen der Hölle austeilen. Zumindest verspricht der "The Ancient Gods"-Trailer genau die Action, die Doom-Fans gewohnt sind.

Hinter dem DLC versteckt sich allerdings nur der erste Teil der Ancient Gods-Erweiterung. Gut möglich also, dass uns ein Cliffhanger erwartet, bevor es dann in weiteren Episoden weitergeht. In "Part One" geht es jedenfalls um das Machtvakuum, das wir nach dem Besiegen von Kahn Makyr geschaffen haben und das ist ein Problem, das ebenfalls wir lösen müssen.

Doom Eternal: Ancient Gods Part One erscheint am 20. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC.