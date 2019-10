Die Entwickler von id Software haben ihre Shooter-Fortsetzung Doom Eternal auf März 2020 verschoben. Die zusätzliche Zeit soll sicherstellen, dass am Ende alle qualitativen Standards eingehalten werden können. Im Interview mit Gamesindustry zeigt sich das Studio sehr zuversichtlich und ist sich sicher, dass sich das Warten für die Fans lohnt.

Nach dem Erfolg von Doom (2016) wollten Game Director Martin Stratton und seine Kollegen nicht nur alles kopieren, sondern wagten sich auch an ein ein paar Veränderungen, die vor allem das Leveldesign und den Multiplayer betreffen. Mit dem Ergebnis ist zumindest Stratton sehr zufrieden.

"Wir haben alle Aspekte weiter vorangebracht, als wir es in meinen Augen jemals in einem Spiel gemacht haben. Am Ende ist dabei, denke ich, das beste Spiel herausgekommen, was wir jemals gemacht haben."