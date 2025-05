Doom: The Dark Ages - Die besten Waffen und Skills: Mit diesem Arsenal lehrt ihr der Höllenbrut das Fürchten

Mit diesem Arsenal haben wir uns geschmeidig durch The Dark Ages geballert.

Je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad kann Doom: The Dark Ages selbst für den Slayer zur knackigen Herausforderung werden. Damit ihr euch optimal durch die Höllenbrut schnetzeln und ballern könnt, findet ihr im Artikel unser bevorzugtes Loadout, an dem ihr euch orientieren könnt.

Worauf ihr grundsätzlich achten solltet

In The Dark Ages könnt ihr im Verlauf der Kampagne ganze 15 unterschiedliche Nah- und Fernkampfwaffen einsammeln. Um euch effektiv durch die Gegner zu ballern, reicht jedoch ein kleines Arsenal vollkommen aus. Dabei sind vor allem drei Punkte essentiell:

Unterschätzt das Schild nicht, wertet es regelmäßig auf und nutzt es

Eine Nah- und eine Fernkampf-Waffe solltet ihr priorisiert upgraden

Habt eine Waffe in der Rotation, die schnell Schaden an Rüstungen (Schilden) verursacht

Falls ihr mit Controller spielt: Das Radialmenü ist für den schnellen Waffenwechsel nicht optimal. Legt eure liebsten Waffen besser auf das Steuerkreuz.

Die beste Fähigkeit für euren Schild

Grundsätzlich gilt: Der Schild ist abseits der BFG eure stärkste Waffe, die ihr nicht nur nutzen solltet, um Kanonenfutter-Dämonen in ihre Einzelteile zu zerlegen. Schmeißt ihr es beispielsweise in einen fetten Mancubus, verursachen die rotierenden Klingen nicht nur massig Schaden, sondern ihr pinnt das Vieh auf auch für mehrere Sekunden an Ort und Stelle fest. Das verschafft euch wiederum Zeit, um einmal durchzuschnaufen.

Wir empfehlen euch deshlab, recht früh alle Basis-Fähigkeiten des Schilds an Wächterschreinen zu kaufen. Macht ihr das, könnt ihr Feinde länger betäuben und werdet auch nervige Kanonenfutter-Dämonen los, die euch aus größerer Entfernung ins Visier nehmen.

Diese Rune empfehlen wir euch

Himmelsspalter

Pariert ihr grüne Projektile, werden Feinde mit Himmelsspalter betäubt. Das ist vor allem hilfreich, wenn viele Gegner auf einmal das Feuer auf euch eröffnen und ihr etwas durchschnaufen oder euch neu positionieren wollt.

Die Basis-Skills solltet ihr für den Schild fix freischalten. Was die beste Rune anbelangt, empfehlen wir euch den Himmelsspalter für verbesserte Crowd Control.

Die beste Waffe für den Nahkampf

Streitkolben des Grauens

Den Streitkolben schaltet ihr als letzte der insgesamt drei Nahkampfwaffen in Kapitel 15 frei. Im direkten Vergleich mit dem Panzerhandschuh und dem Morgenstern verursacht er den mit Abstand größten Schaden und füllt euren Munitionsvorrat wieder vollständig auf. Zwar könnt ihr die Basis-Version nur einmal schwingen, das reicht auf "Los, gib's mir" jedoch selbst bei vielen großen Dämonen aus, damit sie vor euch in tausend Einzelteile zerbersten.

Wir können euch zudem empfehlen, den Upgrade-Pfad komplett bis "Riposte" zu kaufen. Der Skill führt nämlich dazu, dass ihr bei einer erfolgreichen Parade einen zweiten Schwinger mit dem Streitkolben ausführen könnt.

Mit dem Streitkolben zerlegt ihr selbst starke Dämonen mit nur einem Hieb.

Die besten Schusswaffen für alle Fälle

So minimalistisch es klingen mag, unsere bevorzugte Rotation besteht aus lediglich drei Schusswaffen, die sowohl aus kurzer als auch größerer Distanz ordentlich Schaden an Rüstungen verursacht.

Super-Schrotflinte: Recht langsam, dafür mit ordentlich Wumms, den ihr sehr gut gebrauchen könnt, um beispielsweise Cacodemons oder Hell Knights mit einem Schuss ins Jenseits zu befördern. Wichtigster Skill: Zerschmettern , um erhöhten Schaden an Rüstungen zu verursachen

Recht langsam, dafür mit ordentlich Wumms, den ihr sehr gut gebrauchen könnt, um beispielsweise Cacodemons oder Hell Knights mit einem Schuss ins Jenseits zu befördern. Schredder: Hohe Feuerrate, um Gegner aus größerer Entfernung permanent mit Kugeln einzudecken. Zudem sehr nützlich, um gegnerische Schilde schnell zum Glühen zu bringen. Wichtigster Skill: Nadelkissen . Bringt mit dem Schredder eure Feinde zum Glühen, werft dann den Schild und seht zu, wie nahe Gegner explodieren.

Hohe Feuerrate, um Gegner aus größerer Entfernung permanent mit Kugeln einzudecken. Zudem sehr nützlich, um gegnerische Schilde schnell zum Glühen zu bringen. Raketenwerfer: Zwar bekommt ihr die Waffe recht spät, dafür ist sie perfekt geeignet, um größeren Gegnern aus der Ferne ordentlich einzuheizen. Achtet aber darauf, nicht im Detonationsradius zu stehen, da ihr euch sonst selbst verletzt. Wichtigster Skill: Ausgekocht . Pariert ihr ein grünes Projektil, versucht der nächste Schuss erhöhten Schaden.

Zwar bekommt ihr die Waffe recht spät, dafür ist sie perfekt geeignet, um größeren Gegnern aus der Ferne ordentlich einzuheizen. Achtet aber darauf, nicht im Detonationsradius zu stehen, da ihr euch sonst selbst verletzt.

Mit dem Schredder bringt ihr Schilde und generell Rüstungen schnell zum Glühen.

Als perfekte Alternative für den Fernkampf können wir den Zielsicheren unter euch übrigens nur zum Pfähler raten, der als Scharfschützengewehr vor allem bei Kopftreffern enormen Schaden verursacht. So könnt ihr mit einem perfekten Schuss beispielsweise Hell Knights oder einen Mancubus mit nur einem Treffer erledigen.

Soweit das für uns perfekte Loadout. Generell gilt natürlich für ein Doom: Nehmt die Waffen, die euch am besten liegen.

Welche Waffe ist bislang eure liebste in The Dark Ages und mit welcher Waffen-Kombi kommt ihr bestens zurecht? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.