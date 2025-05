Doom: The Dark Ages - Interaktive Karte zeigt Fundorte aller Spielzeugfiguren, Kodex-Einträge, Rubine und weiterer Collectibles

Wir zeigen euch auf der interaktiven Karte die wichtigsten Collectibles in Doom: The Dark Ages.

Über die Map-Funktion könnt ihr in Doom: The Dark Ages schon ziemlich gut erkennen, wo in den teils weitläufigen Arealen wichtige Collectibles versteckt sind. Doch in vielen Kapiteln wäre eine etwas bessere Übersicht über die zu findenden Spielzeugfiguren oder die für die Platin-Trophäe wichtigen Kodex-Einträge sicher hilfreich.

Für den Fall haben unsere Kolleg*innen von GamePressure mehrere interaktive Karten gebastelt, die euch genau anzeigen, an welcher Stelle ihr nützliche Items findet.

Weitere interaktive Maps folgen: Aktuell können wir euch die Karten der ersten 5 Kapitel zeigen. In den kommenden Tagen werden wir den Artikel mit den übrigen Maps aktualisieren. Mehr zum Thema Spielzeit und Kapitel: So viel Geballer liegt noch vor euch von Dennis Michel

Diese Collectibles zeigen die interaktiven Karten

Hier eine kleine Liste der mit wichtigsten Items, die ihr über die interaktiven Karten finden könnt:

Lebenssiegel

Schlüssel

Spielzeugfiguren

Waffen-Skins

Kodex-Einträge

Gold

Rubine

Kapitel 1: Dorf Khalim

Link zum Gamepressure-Inhalt

Kapitel 2: Hebeth

Link zum Gamepressure-Inhalt

Kapitel 3: Barrierenkern

Link zum Gamepressure-Inhalt

Kapitel 4: Wächterkaserne

Link zum Gamepressure-Inhalt

Kapitel 5: Die heilige Stadt Aratum

Link zum Gamepressure-Inhalt

Mehr zum Thema Die besten Waffen und Skills: Mit diesem Arsenal lehrt ihr der Höllenbrut das Fürchten von Dennis Michel

Falls ihr euch aktuell bei der Auswahl an Waffen und möglichen Upgrades für den Slayer noch etwas schwertut oder generell ein starkes Loadout sucht, schaut mal im oben verlinkten Guide vorbei. Im Artikel verraten wir euch, mit welchen Nah- und Fernkampfwaffen wir richtig gut zurechtgekommen sind und welche Skills wir an den Wächterschreinen schnellstmöglich gekauft haben.

Doom: The Dark Ages ist am 13. Mai im Vorabzugang für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen, ehe es am kommenden Donnerstag für alle losgeht. Zum Release findet ihr den Shooter von Entwickler id Software dann auch im Xbox Game Pass.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, nach welchen Collectibles oder nützlichen Items ihr vor allem Ausschau haltet. Oder ob ihr generell mitnehmt, was euch gerade vor die Flinte kommt.