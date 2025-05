Doom: The Dark Ages - Spielzeit und Kapitel: So viel Geballer liegt noch vor euch

So lange braucht es, um in Doom: The Dark Ages auf "Los, gib's mir" den Abspann zu sehen.

Wir konnten Doom: The Dark Ages bereits vor dem Release am 15. Mai durchspielen und können euch nun verraten, wie lange wir bis zum Abspann des Story-Shooters gebraucht haben.

Spielzeit - So lange dauert Doom: The Dark Ages

Spielzeit: ca. 20 Stunden

ca. 20 Stunden Spielzeit, um 100 % zu erreichen: ca. 25-30 Stunden

Ganz wichtig: Wir beziehen uns bei den gemachten Angaben zur Spielzeit auf den Schwierigkeitsgrad "Los, gib's mir", den The Dark Ages als ausgewogene Herausforderung einstuft. Da The Dark Ages auf den vier höheren Schwierigkeitsgraden deutlich knackiger ist, müsst ihr hier dementsprechend mehr Zeit einplanen.

So haben wir gespielt

Um auf 20 Spielstunden zu kommen, sind wir weder durch die Kapitel gerusht, noch haben wir jeden Winkel erkundet, um alle Collectables einzusammeln. Mit der Spielweise hatten wir stets ausreichend Gold für Waffen-Upgrades, Respawn-Marken und haben auch die ein oder andere Spielzeugfigur eingesammelt.

Wollt ihr hingegen jedes Kapitel auf 100% abschließen und zudem die Level- und Waffen-Herausforderungen meistern, könnt ihr 5 bis 10 weitere Stunden einplanen.

Milde Spoiler-Warnung: Die Namen der Kapitel geben euch grob vor, wohin die Reise des Slayers geht.

Alle Kapitel aus Doom: The Dark Ages

Bis der Abspann über den Bildschirm flimmert, müsst ihr euch mit dem Slayer durch insgesamt 22 Kapitel ballern.

01 - Dorf Khalim

02 - Hebeth

03 - Barrierenkern

04 - Wächterkaserne

05 - Die heilige Stadt Araturm

06 - Belagerung (Teil 1)

07 - Belagerung (Teil 2)

08 - Abgrundwald

09 - Ancestral-Schmiede

10 - Die verlorenen Ebenen

11 - Höllenbrecher

12 - Wächter-Kommandostation

13 - Aus dem Jenseits

14 - Die Spitze von Nerathul

15 - Die Stadt Ry'uul

16 - Die Kar'Thul-Sümpfe

17 - Tempel des Lomarith

18 - Bauch der Bestie

19 - Hafen der Seelen

20 - Auferstehung

21 - Endkampf

22 - Abrechnung

Das hat Doom: The Dark Ages auf dem Kasten

Seid ihr noch unentschlossen, ob The Dark Ages ein Doom für euch ist, schaut gerne im ausführlichen GamePro-Test von Kollege Tobi vorbei. Hier erfahrt ihr, ob die längste Kampagne der Doom-Geschichte auch qualitativ über die gut 20 Stunden mithalten kann.

Taugt euch die Spielzeit für einen Story-Shooter oder hättet ihr lieber ein kompakteres Erlebnis wie zuvor in Doom (2016) oder Eternal gehabt?