DOOM: The Dark Ages-Release versehentlich geleakt - und wir müssen nicht mehr lange warten

Der Release von Doom: The Dark Ages wurde geleakt.

Bevor uns Entwickler id Software auf dem Xbox-Event am kommenden Donnerstag mehr über Doom: The Dark Ages verraten wird, ist bereits wenige Tage zuvor der Release des Ego-Shooters versehentlich geleakt worden.

Wann erscheint Doom: The Dark Ages? Laut Leak am 15. Mai 2025

Wie glaubwürdig ist der Doom-Leak?

Da es sich bei der Enthüllung offensichtlich um ein Versehen handelt, ist der Leak überaus glaubwürdig.

Was ist passiert? Der Leak stammt von der Seite Gamekult, die noch vor Falls des Embargo der Xbox Developer Direct den Release von Doom: The Dark Ages in einem mittlerweile wieder entfernten Artikel veröffentlicht haben.

Im Vorfeld wurde seitens Microsoft bereits bestätigt, dass Doom einen Platz auf dem Showcase einnimmt. Es ist daher stark davon auszugehen, dass Gamekult vorab Informationen erhalten und sie zu früh veröffentlicht hat. (via Insider Gaming)

Xbox Showcase bereits am Donnerstag

Am 23. Januar um 19 Uhr will uns Microsoft in einem ersten Showcase im neuen Jahr verraten, wie es um einige hauseigene Spiele bestellt ist, die 2025 erscheinen sollen. Darunter das besagte Doom: The Dark Ages, Clair Obscure, South of Midnight und ein viertes, noch geheimes Spiel.



1:55 Doom: The Dark Ages zeigt erstes Gameplay im Mittelalter-Setting

Das wissen wir bereits über Doom: The Dark Ages

Wie es nach Doom Eternal mit der Reihe weitergeht, ist seit Mitte 2024 bekannt, als der neue Ego-Shooter von id Software erstmals mit einem Trailer auf dem Xbox Showcase angekündigt wurde.

Bei The Dark Ages handelt es sich um ein Prequel zu Doom (2016), das den Aufstieg des Doom Slayers thematisiert und in einem düsteren Mittelalter-Setting spielt. Bereits das erste gezeigte Gameplay macht deutlich, dass das Spiel wieder mit einem brachialen Soundtrack und der gewohnt blutigen und schnellen Action daherkommt.

Freut ihr euch bereits auf Doom: The Dark Ages und passt euch der Release im Mai gut in den Plan?