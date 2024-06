Dragon Age: The Veilguard - Diese 10 Charaktere aus den Vorgängern wollen wir unbedingt im 4. Teil der Reihe wiedersehen

Nach diesen Charakteren haben wir schon lange Sehnsucht!

Der nächste Ableger der Dragon Age-Reihe namens The Veilguard (vormals Dreadwolf) bringt sieben Companions mit, die allesamt bereits im Trailer vorgestellt wurden. Lace Harding ist als Späherin aus Inquisition bekannt, andere Charaktere aus Büchern und Comics.

Für uns gibt es aber noch weitere Figuren aus den Vorgängertiteln, die ganz unbedingt einen Auftritt im neuen Spiel verdient hätten. Möglichkeiten, sie in die Story einzubauen, gäbe es sicher genügend.

Spoilerwarnung: Wir werden keine Details zu essenziellen Story-Punkten spoilern, kommen aber nicht drumherum, ein paar Dinge zu verraten, die in Bezug auf die Charaktere wichtig sind.

Das könnte beispielsweise ähnlich wie bei Morrigan in Inquisition aussehen: Die Begleiterin aus Origins schloss sich in Teil 3 unserem Heldentrupp erst gegen Ende der Hauptstory an – und mischte dann noch ordentlich in der Geschichte mit.

Iron Bull

Das ist unser Quanri-Begleiter aus Inquisition.

Eleen: Mit Iron Bull hab ich mir heimlich eigentlich gleich mehrere Charaktere geschnappt: Wenn wir den Qunari in The Veilguard treffen sollten, will ich nämlich auch Krem und seine Söldnertruppe “Bull's Chargers” wiedersehen. Aber auch abseits davon war der Qunari ein ziemlich interessanter und vielschichtiger Begleiter in Inquisition.

Er hat nicht nur eine der meiner Meinung nach besten Romanzen im Spiel – und eine der wenigen wirklich guten Darstellungen von BDSM-Beziehungen in Medien –, als (ehemaliger) Ben-Hassrath-Spion hat er auch eine einzigartige Perspektive. Ich würde nur zu gerne sehen, wie Leliana und er in Dragon Age 4 versuchen zusammenzuarbeiten.

Leider wirkt es ziemlich unwahrscheinlich, dass wir Bull in diesem Spiel wirklich wiedersehen. Das liegt vor allem an der schwierigen Entscheidung, die wir in seiner persönlichen Questline in Inquisition treffen müssen – je nach unserer Wahl kann er gar nicht wieder auftauchen.

Dorian

Dem Tevinter Magier Dorian gefällt nicht, wie die Dinge in seiner Heimat laufen.

Eleen: Ich schwöre, dass ich hier nicht einfach nur die Romanzenpartner meines Charakters aus Inquisition ausgewählt habe … auch wenn Dorians Romanze ebenfalls sehr gut ist. Der Tevinter-Magier ist aber nicht nur ein zu recht geliebter Charakter, sein Auftreten in The Veilguard würde auch von allen ehemaligen Begleiter*innen am meisten Sinn ergeben (abgesehen von denen, bei denen schon bekannt ist, dass sie in der Story mitmischen).

Immerhin besuchen wir im vierten Teil zum ersten Mal das Königreich Tevinter selbst – Dorian stammt nicht nur von hier und steht dem Handeln seiner Landsleute ziemlich kritisch gegenüber, am Ende von Inquisition kehrt er auch als Magister nach Tevinter zurück, um Reformen anzustreben.

Seine persönliche Quest ist also noch gar nicht abgeschlossen und es würde nicht nur Sinn ergeben, sondern wäre auch ziemlich befriedigend, wenn wir ihn im Verlauf der Story dabei unterstützen könnten, Tevinter zum Besseren zu verändern.

Zevran

Der schöne Zevran versteht sich bestens aufs Töten - und Sex!

Mary: Assassinen finden einfach immer wieder zielsicher den Weg direkt in mein Herz. Nicht nur, weil sie wie bei Zevran oft sehr charmant sind, sondern, weil einfach Meuchelmörder in keiner guten Fantasy-Truppe oder an einem Ort wie dem Königreich Tevinter fehlen sollten.

Ich meine: Blutmagie, skrupellose Magier, politische Intrigen, … das klingt alles wie ein gemachtes Bett für die Krähen von Antiva, dessen Dienste höchstwahrscheinlich auch dort benötigt werden. Denn manchmal ist die Weisheit eben doch: Bring a knife to a magic fight.

Ser Naseweis

Mary: Dragon Age braucht weniger Drachen und mehr Katzen. Und allen voran braucht Dragon Age 4 die Rückkehr des tapferen Ser Naseweis. Vorzugsweise mit seinem ehemaligen Besitzer Anders, alternativ nehme ich unseren felligen Freund aber auch ohne den Magier mit.

Ähnlich wie schon unser treuer Hund aus Dragon Age: Origins oder Dragon Age 2 würde ich mir sogar wünschen, dass Ser Naseweis uns nicht nur moralischen Support bringt, sondern auch als Teil unserer Gefährt*innen unterstützen kann. Dabei muss er sich nicht die niedlichen Pfötchen im Kampf schmutzig machen (das wäre unter seiner Würde), aber ein fester Bestandteil unseres Lagers sollte er schon sein.

Fenris

Fenris gehört zu den Companions aus Dragon Age 2.

Alex: Ist Fenris die Liebe meines Dragon Age-Lebens? Vielleicht. Möchte ich ihn deshalb in The Veilguard sehen? Vielleicht. Ungeachtet dessen bietet sich der Plot um den Antagonisten aber geradezu an, Fenris zumindest in einer Questreihe auftreten zu lassen.

Schließlich hat er als ehemaliger Sklave mit den Magistern von Tevinter ein paar Rechnungen zu begleichen. Zuletzt haben wir Fenris in den Comics Blue Wraith und Dark Fortress gesehen. Die spielten zwar vor den Ereignissen von The Veilguard, aber da er sich damals schon in Tevinter herumgetrieben hat, wäre ein Auftritt gar nicht mal so abwegig.

Josephine

Josephine (rechts im Bild) kennt sich in Gesellschafts-Etikette aus und ist gut vernetzt.

Alex: Die ehemalige Botschafterin der Inquisition ist für mich eine heiße Kandidatin für einen Auftritt in The Veilguard. Schließlich soll es im neuen Dragon Age unter anderem auch nach Antiva gehen. Und wer ist nach den Ereignissen von Trespasser nach Antiva zurückgekehrt, um die Geschicke der Familie Montilyet zu leiten? Josephine!

Durch ihre prominente Rolle in der Inquisition und ihre gut vernetzten Kontakte könnte sie eine wichtige Verbündete im Kampf gegen den Antagonisten werden. Dazu ist die Montilyet-Familie eine Handelsfamilie – und irgendwo müssen Rook und die Companions ja ihre Ausrüstung herbekommen.

Cole

Cole ist ein ungewöhnlicher Charakter, der neue Perspektiven eröffnet.

Samara: So vielfältig die Begleiter*innen in der Dragon Age-Reihe auch sind, Cole gehört als Geist, der das Erscheinungsbild eines Menschen angenommen hat, zu den ungewöhnlichsten. In Inquisition war er sehr häufig Teil meiner Truppe. Zum einen, weil mich seine ganz besondere Denkweise extrem erfrischend fand, zum anderen, weil er mir als Beobachter einen neuen Blickwinkel auf andere Figuren ermöglichte.

Cole kann nämlich andere Personen lesen und durchschaut sie in der Regel besser als sie sich selbst. Gerade in der Hinsicht gibt es ganz am Ende des Eindringling-DLCs einen Moment, in dem er etwas Spannendes über den The Veilguard-Antagonisten äußert.

Bisher scheint es so, als habe er sich in diesem einen Fall geirrt und ich würde zu gerne erfahren, warum, oder ob doch mehr dahintersteckt. So oder so hat Cole aber noch mehr interessante Einblicke speziell zum Veilguard-Antagonisten zu bieten, die das Spiel bereichern könnten.

Tallis

Tallis hatte leider nur einen kurzen DLC-Auftritt.

Samara: Tallis taucht lediglich im Dragon Age 2-DLC Das Zeichen der Assassinin auf, was ich wirklich schade finde, weil sie so eine interessante, vielschichtige Figur ist. Sie hat wie andere genannten Charaktere einen Bezug zu Tevinter, da sie dort geboren ist und als Elfin wie so viele in die Sklaverei verkauft wurde.

Allerdings wurde sie von Qunari gerettet und tritt in der DA2-Erweiterung als Ben Hassrath-Agentin auf. Neben dieser spannenden Hintergrundgeschichte finde ich sie auch einfach unglaublich sympathisch sowie schlagfertig und hätte Lust, wieder an ihrer Seite loszuziehen.

Am Ende des DLCs teast Varric sogar an, dass wir womöglich in Zukunft noch mehr von ihr sehen werden. Bisher hat sich diese Vorahnung aber nicht erfüllt – sehr zu meinem Leidwesen.

Isabela

Isabela können wir in allen bisherigen Serienteilen treffen.

Rae: Theoretisch konnten wir Isabela bereits in jedem Teil der Dragon Age-Reihe begegnen: In Origins treffen wir die Piratin in einer Taverne und können entweder Karten gegen sie spielen oder sie, nun, “besser kennenlernen” – gerne auch gemeinsam mit unserer eigenen Liebschaft. In Dragon Age nimmt sie dann eine zentralere Rolle als Begleiterin und mögliche Romance Option ein, bevor sie in Inquisition leider nur eine kleine Rolle im Multiplayer spielt.

Allerdings ist Isabela in jeder Menge Comics seither erschienen und begleitete unter anderem Alistair und Varric auf einem ihrer Abenteuer. Gerade letzteres lässt in mir die Hoffnung keimen, dass wir der Kapitänin erneut in The Veilguard begegnen könnten. Schließlich leiten wir als Rooke dieses Mal keine Heldentruppe a la Inquisition, sondern eher eine kleine, vielleicht etwas zwielichtige Bande.

Da würde eine Begegnung mit Isabela doch absolut Sinn ergeben, oder? Außerdem kann es niemals schaden, eine Admiralin mit einem sehr großen Hut auf unserer Seite zu haben.

Shale

Shale können wir durch den Origins-DLC 'In Stein gefangen' in unsere Gruppe holen.

Rae: Nicht viele Charaktere sind entstanden, weil ein Videospielautor die Natur hasst und öfters gezwungen war, Taubensex beizuwohnen. Über Shale lässt sich das allerdings sagen und so sehr mir David Gaider leid tut, dass er von Vogelkorpulation terrorisiert wurde, so sehr bin ich diesem Umstand trotzdem dankbar.

Der Steingolem, der dank eines Origin-DLCs zu unserer Begleitung wird, ist eine fantastische Erweiterung für unsere Party. Shale ist sarkastisch und bissig mit einem triezenden Humor, der jedes Gespräch bereichert hat. Außerdem handelt es sich bei der Steinkreatur eine besondere Begleitung, die von den sonstigen Völkern, die sich uns anschließen, definitiv abhebt.

So gern ich die Menschen, Elfen, Qunari und Zwerge der letzten Reihe auch mochte, ich sehne mich nach etwas mehr Abwechslung. Und auch wenn Shale wie wir wissen nicht zu unseren Veilguard-Begleiter*innen gehört, würde ich dem Golem gern noch einmal begegnen – und sei es nur um zu erfahren, wie ihr Krieg gegen die Tauben läuft.

Welche Figuren wünscht ihr euch zurück, abgesehen von denen, deren Rückkehr bereits durch Trailer verraten wurde?