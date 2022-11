Dragon Age-Serie auf Netlix hat Release und stellt euch im Trailer Charaktere und Story vor

Dragon Age-Fans bekommen aktuell einiges geboten. Nicht nur ist mit Dragon Age: Dreadwolf der nächste Teil der Reihe in Arbeit, mit Dragon Age: Absolution bekommen wir auch noch eine animierte Serie auf Netflix spendiert. Die hat jetzt einen neuen Trailer erhalten, der nicht nur mehr von der Story und den Charakteren, sondern auch das Releasedatum verrät. Und das ist gar nicht mehr lange hin.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer direkt einmal selbst anschauen:

1:59 Dragon Age Absolution: Seht hier den neuen Trailer zur Netflix-Serie

Darum geht's in Dragon Age: Absolution: Die Serie erzählt eine neue Story mit neuen Charakteren in Tevinter. Protagonistin ist die Elfe Miriam (gesprochen von Kimberly Brooks), die zusammen mit einer Gruppe aus Söldner*innen den mächtigsten Mann in Tevinter ausrauben will. Ihr Ziel: Ein gefährliches Artefakt mit dem Namen Circulum Infinitus. Natürlich läuft nicht alles wie geplant und Miriam und ihre Freund*innen müssen ums Überleben kämpfen.

Teil der Gruppe sind außerdem unter anderem der ehemalige Freiheitskämpfer Fairbanks (gesprochen von Matt Mercer), die offenherzige Qunari-Magierin Qwydion (Ashly Burch), der zwergische Raufbold Lacklon (Keston John) oder auch die Magierin Hira (Sumalee Montano), die früher eine enge Beziehung zu Miriam hatte.

Einige bekannte Gesichter: Wer genau hinschaut, dürfte im Trailer aber auch einige bekannte Gesichter entdecken. So können wir kurz Cassandra und Leliana entdecken. Gut möglich also, dass die Geschichte um die Zeit von Dragon Age: Inquisition spielt. Ebenfalls denkbar ist, dass einer oder mehrere der neuen Charaktere im kommenden Spiel Dragon Age: Dreadwolf eine Rolle spielen werden.

Wie es hier aktuell um die Entwicklung steht, könnt ihr im Artikel nachlesen:

Alle Infos zu Dragon Age: Absolution

Dragon Age: Absolution erscheint am 9. Dezember 2022 exklusiv auf Netflix. Die animierte Serie ist in Zusammenarbeit mit den Dragon Age-Schöpfern BioWare entanden und soll insgesamt sechs Folgen mit je rund 30 Minuten Laufzeit umfassen. Das verantwortliche Studio ist Red Dog Culture House.

Was haltet ihr vom Trailer zur Dragon Age-Serie?