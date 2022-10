Dragon Age 4: Dreadwolf schafft einen wichtigen Meilenstein und das bedeutet er

Bereits 2018 kündigte Entwickler BioWare das damals noch namenlose Dragon Age: Dreadwolf in einem ersten Teaser an. Seither ist einige Zeit vergangen, in der sich unter anderem auch die Ausrichtung des Spiels geändert hat: So wurde ein geplantes Multiplayer-Element wohl komplett gestrichen. Bis auf kurze Teaser und die Ankündigung des Titels gab es seither nur wenig neue Infos um den vierten Ableger der RPG-Reihe. Jetzt meldet sich das Team aber mit einem Update zu Wort, das Hoffnung macht. Das Spiel ist jetzt nämlich "von den Anfangsszenen der ersten Mission bis zum Ende" spielbar.

Dragon Age: Dreadwolf erreicht Alpha-Meilenstein

Bevor ihr jetzt die Kreditkarten für die Vorbestellung zückt, aber ein kleiner Dämpfer: Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das Spiel wirklich nahezu fertig ist. Wie BioWare aber in einem neuen Blogeintrag erklärt, hat Dreadwolf den Alpha-Meilenstein erreicht. Das bedeutet im Klartext, dass das komplette Grundgerüst des Spiels steht, inklusive Dialogen, Missionen und Charakteren.

Noch viel Arbeit zu tun: Wie General Manager Gary McKay im Blogpost anmerkt, ist das Spiel aber noch weit von der Fertigstellung entfernt. Jetzt gehe es vor allem darum, die Grafik zu optimieren und Gameplay-Elemente weiterzuentwickeln. Außerdem will das Team Feedback durch internes Playtesting sammeln, um etwa bewerten zu können, wie gut sich das Tempo der Geschichte und die Entwicklung der Charakter-Beziehungen beim Spielen anfühlt. Entsprechend dürften also noch viele Monate Arbeit vor dem Team liegen.

Ein kleiner Teaser: Einen kurzen Ausblick auf das, was uns erwartet, gibt es aber immerhin auch. McKay erklärt, dass er sich darauf freut, Fans neue Teile der Welt zu zeigen, darunter auch Minrathous, die Hauptstadt des Reichs von Tevinter:

Wir haben in früheren Spielen über Minrathous gesprochen, und jetzt könnt ihr es endlich besuchen! Es ist eine auf Magie aufgebaute Stadt, und die Art und Weise, wie sich das in ihrer visuellen Identität widerspiegelt und wie sich ihr Aussehen dadurch von anderen Städten, die wir in Dragon Age bislang kennengelernt haben, unterscheidet, ist ziemlich spektakulär.

Einen Einblick ins Spiel bekommt ihr auch im aktuellsten Trailer:

Was wissen wir zum Release von Dragon Age: Dreadwolf? Im Blogeintrag findet sich leider kein Update zum Releasezeitraum des Spiels. Bislang gibt es nur eine Insider-Aussage, laut der ein Release in der zweiten Hälfte von 2023 zumindest möglich wäre. Genug Zeit immerhin, um die Vorgänger nachzuholen. Onwohl das nicht zwingend nötig ist, denn Dreadwolf soll auch für komplette Neulinge verständlich sein, obwohl es bekannte Charaktere zurückbringt.

Was erhofft ihr euch von Dragon Age: Dreadwolf?