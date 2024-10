Dragon Age: The Veilguard - Die 3 Klassen mit Spezialisierungen und für wen sie sich eignen

Feuer und Blitze schleudern, agil durch Gegnerhorden mähen oder doch ordentlich austeilen und einstecken können?

Die Dragon Age-Reihe lässt euch grundsätzlich zu Spielbeginn aus drei unterschiedlichen Klassen wählen. Das ändert sich auch im vierten Teil, The Veilguard nicht, der für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Wir verraten euch, was Kriegerinnen, Magier und Schurkinnen ausmacht und erleichtern euch damit hoffentlich die Entscheidung.

Das sind die Klassen aus The Veilguard

In The Veilguard habt ihr wieder die Qual der Wahl, weil von eurer Klasse abhängt, welche Waffen und Ausrüstung ihr tragen könnt, aber auch, welche Fähigkeiten ihr im Spielverlauf freischaltet. Ihr solltet außerdem auch Synergieeffekte mit euren Companions bedenken. Immer zwei davon können euch begleiten. Am Aussehen der Rüstung solltet ihr eure Wahl aber nicht festmachen, denn es gibt klassenübergreifenden Transmog!

Wichtig ist auch, dass es für jede Klasse drei unterschiedliche Spezialisierungen gibt, sodass ihr euch im Lauf des Abenteuers noch in eine bestimmte Richtung aufstellen könnt. Falls euch dabei nicht nur das Spielgefühl, sondern auch die Immersion wichtig ist, empfiehlt es sich, die Klasse und Spezialisierung passend zu eurer Fraktion zu wählen. Verpflichtend ist das aber natürlich nicht.

Magier*in

0:46 Dragon Age: The Veilguard zeigt endlich erstes Magier-Gameplay

Autoplay

Companions der Magier-Klasse: Neve, Emmerich, Bellara

Neve, Emmerich, Bellara Spezialisierungen und besonders gut passenden Fraktionen: Todesrufer (Trauerwacht), Klingenmagierin (Krähen von Antiva), Beschwörer (Schattendrachen)

Todesrufer (Trauerwacht), Klingenmagierin (Krähen von Antiva), Beschwörer (Schattendrachen) Waffentyp: Stäbe

So spielt sich die Magie-Klasse: Euch steht eine Bandbreite an unterschiedlichen Arten von Zaubern sowie ein magisches Schild zur Verfügung. Die Klingenmagie-Spezialisierung zielt dabei auf Magieangriffe im Melee-Bereich ab, Beschwörer*innen setzen auf Elementarmagie und schleudern Blitze, Feuer oder frieren Gegner ein, während es sich bei den Todesrufer*innen um Nekromanten handelt.

Für wen eignet sich die Magier-Klasse? Magie bietet sich natürlich besonders für den Fernkampf an, aber in den rasanten Kämpfen von Veilguard müsst ihr euch immer auch in den Nahkampf werfen. Dank der Klingenmagie-Spezialisierung gelingt das besonders gut. Gleichzeitig ist die Klasse natürlich auch was für alle, die das Effektgewitter lieben.

Falls ihr euch zudem für einen Zwergen-Charakter entscheidet, steht für euch die Magier-Klasse gar nicht erst zur Wahl. Das ist storybedingt und in der Companion-Questline von Borte Harding erfahrt ihr mehr darüber.

Krieger*in

10:42 Dragon Age: The Veilguard zeigt im Trailer Krieger-Klasse, Runen und Endgame-Kämpfe

Autoplay

Companions der Krieger-Klasse: Davrin, Taash

Davrin, Taash Spezialisierungen und besonders gut passenden Fraktionen: Wüter (Graue Wächter), Schnitter (Trauerwacht), Wüter (Meister des Schicksals)

Wüter (Graue Wächter), Schnitter (Trauerwacht), Wüter (Meister des Schicksals) Waffentyp: Schwert und Schild, schwere Zweihandwaffen

So spielt sich die Krieger-Klasse: Mit dieser Klasse teilt ihr wuchtige Schläge aus, die ordentlich Schaden verursachen und haltet auch einiges aus. Streiter*innen können Treffer mit ihrem Schild tanken, während Schnitter und Schnitterinnen die spannende Möglichkeit haben, übernatürliche Fähigkeiten zu nutzen. Dagegen sind Wüter*innen die Wahl für alle, die mit schweren Zweihandwaffen maximalen Schaden verursachen wollen.

Für wen eignet sich die Klasse? Mit dieser Auswahl macht ihr alles richtig, falls ihr ein richtig wuchtiges Spielgefühl schätzt. Auch falls ihr nicht jeden Schlag ausweichen oder parieren, sondern einfach mal mit dem Schild blocken wollt, passen Kriegerinnen oder Krieger gut zu euch. Je nachdem, wie ihr euch im Fähigkeitenbaum aufstellt, könnt ihr sogar eigentlich unblockbare Schläge mit dem Schild abhalten.

Schurk*in

20:22 Dragon Age: The Veilguard - Hier sind 20 Minuten Gameplay vom Anfang des Spiels

Autoplay

Companions der Schurken-Klasse: Harding, Lucanis

Harding, Lucanis Spezialisierungen und besonders gut passenden Fraktionen: Duellant (Krähen von Antiva), Saboteur (Meister des Schicksals), Schleierjäger (Schleierspringer)

Duellant (Krähen von Antiva), Saboteur (Meister des Schicksals), Schleierjäger (Schleierspringer) Waffentyp: leichte Waffen in beiden Händen, Bogen

So spielt sich die Schurken-Klasse: Schurk*innen sind sehr agil und schnell und haben zudem die Möglichkeit, Fallen zu nutzen. Duellanten und Duelantinnen sind spezialisiert auf Paraden, wer auf die Saboteurs-Spezialisierung setzt, nutzt Fallen, während Schleierjäger*innen mit dem Bogen im Fernkampf glänzen.

Für wen eignet sich die Schurken-Klasse? Die Klasse dürfte perfekt für euch sein, falls euch Bewegungsgeschwindigkeit wichtiger ist als pure Treffer-Wucht und falls ihr lieber flink ausweicht oder pariert als zu blocken. Und für alle, die gerne in den Fernkampf gehen, aber dabei keine Magie nutzen wollen, ist die entsprechende Spezialisierung interessant.

Ordentlich austeilen können Schurk*innen übrigens auch. Gerade mit den aufgeladenen Schlägen verursachen sie ordentlich Schaden und treffen mit Wirbelhieben gleich mehrere Gegner auf einmal.

Wisst ihr schon, welche Klasse und Spezialisierung es bei euch werden soll oder schwankt ihr noch? Verratet uns mehr darüber.