Dragon Age: The Veilguard: Alle 6 Fraktionen, die ihr als Hintergrund für Rook wählen könnt

Wir und unsere Companions gehören unterschiedlichen Fraktionen an.

In Dragon Age: The Veilguard stoßen wir während unseres Abenteuers erneut auf viele unterschiedliche Interessengruppen und können einige davon sogar für unseren eigenen Hintergrund auswählen. Während wir ein paar bereits aus den Vorgängern kennen, sind andere bisher nur aus Dragon Age-Comics und -Büchern bekannt.

In diesem Artikel wollen wir euch die sechs bereits bestätigten Fraktionen, die wir für unseren Charakter auswählen können, vorstellen. Die Wahl unserer Fraktion hat Auswirkungen auf unsere Hintergrundgeschichte und Dialogoptionen.

Spoilerwarnung: Wir verzichten zwar darauf, entscheidende Details wie den Ausgang der bisherigen Geschichten zu verraten, werden aber einige Elemente aufgreifen, um die Rolle einzelner Fraktionen zu erläutern.

Die Grauen Wächter

Besonders wer Dragon Age: Origins gespielt hat, kennt zweifellos auch die Grauen Wächter, denn immerhin tritt unser Charakter sehr früh im Spiel eben diesem Orden bei. Die Gemeinschaft besteht aus tapferen Krieger*innen, die sich dem Kampf gegen die Dunkle Brut – eine der ältesten und gefährlichsten Bedrohungen in Thedas – verschrieben haben.

Ihr Hauptquartier, in dem auch ihr Oberhaupt – der Erste Wächter – sitzt, befindet sich in der Stadt Weisshaupt im nordwestlichen Königreich Anderfels. Nach den Ereignissen in Dragon Age: Origins ist es allerdings relativ ruhig um die Vereinigung geworden und so spielte der Orden in den Nachfolgern nur noch eine Nebenrolle. In Dragon Age: Inquisition wurde er sogar von Bösewicht Corypheus korrumpiert und kämpften für einige Zeit gegen uns.

Über die Rückkehr der Grauen Wächter freuen sich wahrscheinlich viele Fans von Teil 1.

Im neuen Teil kehrt der Orden in Form eines möglichen Hintergrunds für Rook und eines potentiellen Begleiters zurück. Der Graue Wächter und Monsterjäger Davrin unterstützt uns in unserem nächsten Abenteuer.

Die Krähen von Antiva

Bei den Krähen von Antiva, die auch als das Haus der Krähen bekannt sind, handelt es sich um eine Gilde aus Assassinen, Dieben und Spionen. Sie haben ihren Ursprung in der namensgebenden Nation Antiva, die sich im Osten von Thedas befindet.

Die Organisation spielt vor allem in Teil 1 eine prominente Nebenrolle, in erster Linie durch den möglichen Begleiter Zevran. Dieser bekommt den Auftrag, uns zu töten und kann nach dem gescheiterten Versuch Teil unserer Gruppe werden. Im Anschluss bleibt der Konflikt mit den Krähen jedoch bestehen und auch Zevran und seine schwankende Loyalität spielen dabei eine wichtige Rolle.

Nachdem wir es als Hawk in Dragon Age 2 erneut mit der Schurken-Gilde zu tun bekommen, verschonen uns die Assassinen in Inquisition vorerst. In Veilguard werden sie nun wieder prominenter vertreten sein, denn wir können sie als Hintergrund wählen und bekommen mit Lucanis einen erfahrenen Assassinen als Begleiter an die Seite.

Die Schattendrachen

Die Schattendrachen sind die erste Fraktion, die bisher noch keine Rolle in einem der Vorgänger hatte. Die in Minrathous – der Hauptstadt des im Norden gelegenen Tevinters – angesiedelte Gruppe sieht sich selbst als Widerstandsbewegung gegen die korrupte Politik der Stadt.

Im Comic ‘Dragon Age: The Missing’ lesen wir zum ersten Mal von der Untergrundorganisation und lernen auch ein Mitglied – die Privatdetektivin Neve – kennen. Darin erfahren wir, dass sie Varric und Harding nach den Ereignissen in Inquisition bei einer wichtigen Suche unterstützt.

Auch die Schattendrachen können wir für unseren Hintergrund auswählen, zudem können wir die Dienste von Neve für unsere Gruppe in Anspruch nehmen.

Im ersten umfangreichen Gameplay-Trailer lernen wir Neve schon etwas kennen:

20:22 Dragon Age: The Veilguard - Hier sind 20 Minuten Gameplay vom Anfang des Spiels

Die Schleierspringer

Auch die Fraktion der Schleierspringer kennen wir bisher nur aus dem Comic ‘The Missing’. Varric und Harding treffen in einem anderen Teil der bereits erwähnten Geschichte auf zwei Mitglieder des Ordens, die ihnen durch die Gefahren des Arlathan Waldes helfen. Eben diesen Schauplatz werden wir auch in The Veilguard bereisen.

Dort werden wir auch sehr wahrscheinlich erneut auf die Gruppierung stoßen, da diese sich der Erforschung der dortigen Elfen-Ruinen verschrieben haben. Auch wir können die Schleierspringer für unseren Hintergrund auswählen und mit Bellara ein aktives Mitglied in unsere Party aufnehmen.

Die Meister des Schicksals

Auch die Fraktion der Meister des Schicksals hatte bisher keinen Auftritt in den Dragon Age-Spielen, jedoch tauchten einige ihrer Vertreter*innen in der Geschichtensammlung ‘Dragon Age: Tevinter Nights’ auf.

Die Mitglieder bestehen aus einer bunten Mischung aus Schatzsuchern, Entdeckern und Jägern – so auch die Kossith-Kriegerin und Drachenjägerin Taash, die uns wahlweise auch als Begleiterin zur Verfügung steht. Für unseren Charakter können wir die Abenteurer-Gilde, die überall in Thedas aktiv ist, ebenfalls als Hintergrund auswählen.

Die Trauerwacht

Bei der Trauerwacht handelt es sich um einen nekromantischen Orden aus dem im Zentrum von Thedas liegenden Nevarra. In der dortigen Nekropole erforschen die Mitglieder die Magie der Untoten und Geister.

Ihren ersten Auftritt hatte die Fraktion ebenfalls in der Geschichtensammlung ‘Dragon Age: Tevinter Nights’. In Veilguard ist sie mindestens entweder durch uns – sofern wir den entsprechenden Hintergrund wählen – oder den potentiellen Begleiter Emmrich und seinen Skelett-Assistenten Manfred vertreten.

Die Trauerwacht samt ihrem Vertreter Emmrich sind Nekromanten, die sich im Kampf auf passende Magie verlassen.

Weitere wichtige Fraktionen

Die folgenden Fraktionen können wir zwar nicht als Hintergrund für unseren Charakter wählen, trotzdem sind sie aus verschiedenen Gründen spannend für unser kommendes Abenteuer.

Die Inquisition

Die namensgebende Fraktion aus Teil 3 kennen entsprechend alle, die den direkten Vorgänger gespielt haben. Die Inquisition ist eine Gruppierung, die sich für den Schutz von ganz Thedas und im Kampf gegen jede mögliche Bedrohung einsetzt.

Prominent vertreten war sie natürlich in Dragon Age: Inquisition, wo unser Charakter im Kampf gegen den Bösewicht Corypheus zum Teil des Ordens und wenig später sogar zu dessen Oberhaupt wurde.

Wir können die Inquisition zwar nicht als Hintergrund für unseren neuen Charakter wählen, haben mit Varric und Harding aber zwei prominente Mitglieder unter unseren Verbündeten. Letztere können wir sogar als Gefährtin in unsere Gruppe aufnehmen.

Die Qunari

Das Qun, die namensgebende religiöse Philosophie, die den Qunari ihren Namen gibt, bestimmt das Leben seiner Mitglieder. Diese lehnen das Prinzip von individuellen Bedürfnissen ab und stellen ihre persönliche Identität in den Hintergrund, um so als Teil der Gemeinschaft die Kraft und den Einfluss dieser zu stärken.

Die Qunari oder zumindest einzelne Vertreter tauchen in allen bisher veröffentlichten Dragon Age-Spielen auf. In Origins konnten wir mit Sten oder in Inquisition mit dem Eisernen Bullen sogar ein Mitglied in unsere Gruppe aufnehmen. In Dragon Age 2 spielt die Fraktion sogar eine entscheidende Rolle in der Geschichte.

Weitere Infos zu Dragon Age: The Veilguard findet ihr hier:

Wir können davon ausgehen, dass auch weitere Fraktionen in Veilguard eine Rolle spielen werden oder zumindest Erwähnung finden. Das Dragon Age-Franchise, das neben den Spielen mittlerweile eine ganze Reihe von Comics und Büchern umfasst, ist unglaublich spannend und vielschichtig.

Wollt ihr vor dem Start von Veilguard tief in die Welt von Thedas eintauchen, empfehlen wir euch zumindest eine Zusammenfassung der ersten Teile und – sofern ihr Lust habt – den Comic ‘The Missing’ zu lesen. Den gibt es bisher allerdings nur im englischen Original.