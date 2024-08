Dragon Age: The Veilguard-Release geleakt: Ende Oktober geht's los!

Endlich wissen wir, wann wir richtig viel Zeit für unser neues Thedas-Abenteuer einplanen müssen!

Seit dem Summer Game Fest-Showcase im Juni hat BioWare ständig neue kleine Info-Happen zu Dragon Age: The Veilguard fallengelassen. Nur beim genauen Datum war noch Rätselraten auf Basis unterschiedlicher Infos zum Zeitraum angesagt. Jetzt wissen wir endlich, wann unsere nächste Reise durch Thedas ganz genau startet.

Wann erscheint Dragon Age: The Veilguard

Die Katze ist endlich aus dem Sack: Der Inquisition-Nachfolger erscheint am 31. Oktober 2024.

Woher stammen die Infos? Der für heute 18 Uhr geplante offizielle Trailer wurde vorab in Teilen im Netz geleakt:

Um Punkt 18 Uhr könnt ihr euch dann hier den kompletten Trailer anschauen:

Für treue Dragon Age-Fans geht also im Herbst eine ganz schön lange Durststrecke zu Ende. Nicht nur, dass seit Release des Vorgängers Inquisition ungefähr zehn Jahre vergangen sind, auch seit dem ersten Teaser 2018 war jede Menge Geduld angesagt.

Ursprünglich sollte das Spiel auch gar nicht The Veilguard heißen. Der neue Name ist tatsächlich ebenfalls erst seit Juni 2024 bekannt. Zuvor hörte das Rollenspiel auf den Namen Dragon Age: Dreadwolf.

Das erwartet uns im neuen Fantasy-RPG

The Veilguard schließt zwar unmittelbar an die Ereignisse aus Inquisition an, Vorkenntnisse sind aber laut Bioware nicht notwendig. Wir schlüpfen nämlich in die Rolle einer ganz neuen, bisher unbekannten Hauptfigur.

Diesen Charakter namens Rook können wir im Editor vielfältig und divers anpassen und dann sogar einen Fraktions-Hintergrund für ihn wählen.

Die Bedrohung und ein wichtiger Antagonist, dem wir uns auf diesem Abenteuer stellen, sind aber für alle, die den Inquistition-DLC "Eindringling" gespielt haben, schon bekannt. Gleich zu Beginn gibt es eine Gegenüberstellung mit dem Verräter, den Inquisiton-Begleiter Varric seit dem Ende des Addons verzweifelt gejagt hat. Wir können auf eine wendungsreiche und emotionale Story hoffen.

Davon ab erwartet uns in The Veilguard ein klassisches RPG mit Echtzeitkämpfen, das den Fokus noch mehr Richtung Action verschiebt. Companions sind erstmals nicht mehr direkt steuerbar, sondern können nur noch angewiesen werden, Spezialattacken auszuführen.

Wie passt das Release-Datum in eure Planung? Nehmt ihr euch extra Urlaub oder wartet ihr mit dem Kauf sowieso ab und lest erst mal Reviews?