In Dragon Age: The Veilguard versteckt sich ein Easter Egg zu einem gefeierten Netflix-Anime - habt ihr diese NPCs erkannt?

Wer viel erkundet, stolpert bestimmt irgendwann über diese drei NPCs.

In der Welt von Dragon Age: The Veilguard hat Entwickler BioWare vor allem für langjährige Fans der Reihe viele kleine Anspielungen versteckt. Dazu gehört unter anderem ein Gemälde, das das Cover des Dragon Age-Romans "The Masked Empire" zeigt, aber auch ein auf dem Rücken getragenes Käserad, bei dem uns das Wasser im Mund zusammenläuft.

Spannend ist bei Letzterem aber vor allem auch, wer den köstlichen Brocken auf dem Rücken trägt. Den Zwerg werden nämlich eher Anime- als Dragon Age-Fans wiedererkennen – und "köstlich" ist hier schon genau das richtige Stichwort.

Dragon Age: Inquisition- und Anime-Easter Egg in einem

Wir haben ja mit so einigem gerechnet, aber nicht mit einer Anime-Anspielung; bis wir nichtsahnend im Arlathan-Wald über ein verdächtiges Trio gestolpert sind. Die drei NPCs, die dort ihr Lager aufgeschlagen haben, stammen unverkennbar aus der Netflix-Serie Delicious in Dungeon (international auch bekannt als Dungeon Meshi), der auf dem gleichnamigen Manga basiert.

Hier seht ihr die witzige Truppe:

Wer den Anime kennt, erkennt die drei sofort: Bei der Elfin handelt es sich um die Magierin Marcille mit ihrer charakteristischen blauen Robe und Frisur. Der Ritter oder Krieger ist Laios Touden, der den Gruppenanführer abgibt, und im Anime versucht, seine Schwester zu retten.

Der Zwerg, der besonders gut an seinem Bart zu erkennen ist, heißt Senshi und ist der Koch der Gruppe, weshalb er meistens die passenden Zutaten mit sich herumschleppt. So auch in diesem Fall das besagte Käserad.

Dabei gibt es allerdings noch eine Besonderheit für alle, die nicht nur Delicious in Dungeon, sondern auch den Veilguard-Vorgänger Inquisition kennen: Den großen Leckerbissen gab es dort nämlich auch schon und zwar tatsächlich als Schild mit dem hochtrabenden Namen "Keil des Schicksals" (via fandom).

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Gerade mit dem herausgeschnittenen Stück und dem praktischen Messer, das im runden Laib steckt, hat es ebenso hohen Wiedererkennungswert wie Marcille, Laios und Senshi.

Die Dragon Age-Reihe hat bereits eine lange Geschichte mit Käse-Kuriositäten, aber das würde hier zu weit führen. Jedoch gibt es in Veilguard noch mehr Molkerei-Kult. Ein weiteres (inzwischen bestimmt reichlich stinkiges) Prachtexemplar wird nämlich im Artefakt-Lager der Schleierspringer gelagert.

Darum geht es im Anime

Delicious in Dungeon dreht sich, wie ihr womöglich auch ohne Vorkenntnisse bereits erraten habt, um Essen. Aber nicht um gewöhnliche kulinarische Köstlichkeiten, sondern darum, Monster zu kochen. Passenderweise liegt zu Füßen der Truppe in Veilguard auch ein Tiefenlaurer-Kadaver.

Im Anime muss die Truppe auf allerlei Biester zurückgreifen, um die knurrenden Mägen zu füllen, während sie in den Dungeons zahlreiche Abenteuer erlebt. Neugierig? Kollegin Myki stellt euch die Serie vor:

Der Manga, auf dem die Netflix-Serie basiert, stammt von Ryōko Kui und ist bereits komplett abgeschlossen. Hinter der Anime-Adaption steckt das Animationsstudio Trigger. Aktuell könnt ihr die erste Staffel schauen, eine zweite wurde aber bereits angekündigt.

Seid ihr auch über das Trio gestolpert und habt ihr erkannt, auf wen und welchen Anime Veilguard hier verweist oder konnte ihr euch keinen Reim darauf machen?