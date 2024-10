Dragon Age: The Veilguard - Welche Fraktion soll ich wählen? Macht nicht diesen Fehler im Charakter Editor

Hauptfigur Rook könnt ihr nicht nur optisch anpassen, ihr wählt auch einen Hintergrund.

Bevor ihr euer Abenteuer in Dragon Age: The Veilguard startet, könnt ihr erst mal jede Menge Zeit im Charakter Editor verbringen. Dort stehen nicht nur viele Möglichkeiten zur Wahl, Hauptfigur Rook optisch anzupassen, ihr müsst auch eine Klasse wählen und die Fraktion, der Rook angehört.

Falls ihr euch noch gar nicht mit diesen möglichen Hintergründen sowie ihren Vor- und Nachteilen befasst habt, stellen wir sie euch hier vor. Außerdem haben wir einen wichtigen Tipp für euch, nach welchen Kriterien ihr entscheiden solltet.

Das solltet ihr bei der Fraktionswahl in The Veilguard beachten

Seid ihr im Editor bei der Wahl eures Hintergrunds angekommen, bekommt ihr jede Menge Infos. Ihr seht eure fertig erstellte Hauptfigur in der passenden Fraktions-Montur, dazu erfahrt ihr etwas über die mit der Auswahl verknüpften Hintergrundgeschichte, aber auch, welche Vorteile eure oder euer Rook bei der entsprechenden Option erhält.

Jede Fraktion bekommt einen Start-Bonus: Während bei Grauen Wächtern die Basis-Gesundheit und Verteidigung erhöht ist, verursachen Schleierspringerinnen beispielsweise mehr kritischen und Schwachstellen-Schaden. Der beste Vorteil ist unserer Meinung nach der zusätzliche Heiltrank, den Krähen von Antiva bekommen. Aber ...

Wir empfehlen euch, eher nach dem Rollenspiel-Faktor zu gehen

Lasst euch nicht zu stark von den kleinen Gameplay-Vorteilen leiten, falls ihr nicht in den beiden besonders harten Modi zocken wollt, denn: Ja, der eine Trank macht euch den Einstieg vielleicht etwas leichter, aber wirklich nötig ist er auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad (Abenteuer) nicht. Die Kampfschwierigkeit fällt verzeihlich aus, auch Companions können euch heilen und nach kurzer Zeit im RPG ist vor allem euer Build entscheidend.

Sinnvoller für die gesamte Spieldauer ist es daher eher, einen Hintergrund zu wählen, den ihr für den Rollenspiel-Aspekt am spannendsten findet. Zwar hat dieser längst keine so starken Story-Auswirkungen wie beispielsweise in Origins, bei dem der Einstieg je nach Hintergrund komplett abweicht.

Trotzdem finden wir, dass es zur Immersion beiträgt, einen Hintergrund zu wählen, der euch für Rook besonders reizvoll erscheint, da ihr ständig mit den unterschiedlichen Fraktionen und euren Verbündeten dort zu tun habt. Der Hintergrund wird zudem in Gesprächen immer mal wieder thematisiert und in einigen Sonderfällen habt ihr eine spezifische weitere Antwortmöglichkeit. Zudem levelt ihr euren Ruf mit der entsprechenden Fraktion schneller.

Diese Fraktionen gibt es

Graue Wächter

Die Grauen Wächter sind ein alter militärischer Orden mit gefährlichen und für immer bindenden Aufnahmeriten, die ihnen besondere Kräfte gegen finstere Mächte verleihen. Sie kämpfen vor allem gegen die dunkle Brut und ihr Hauptsitz befindet sich im bergigen Anderfels.

Mehr Schaden gegen: dunkle Brut

dunkle Brut Vorteile: Basisverteidigung und Gesundheit leicht erhöht

Basisverteidigung und Gesundheit leicht erhöht Companion der Fraktion: Davrin

Schleierspringer

Die Gruppierung beschäftigt sich mit den Bauwerken und Geheimnissen der Altelfen im herbstlich bunten Arlathan-Wald. Um beizutreten, müsst ihr aber keinen Elfencharakter spielen.

Mehr Schaden gegen: Nichtsberührte

Nichtsberührte Vorteile: etwas höherer kritischer und Schwachstellen-Schaden

etwas höherer kritischer und Schwachstellen-Schaden Companion der Fraktion: Bellara

Schattendrachen

Die Schattendrachen sind eine Untergrundbewegung aus der wuseligen Tevinter-Hauptstadt Minrathous, die dort gegen die Korruption der herrschenden Magier*innen und Sklavenhandel kämpft.

Mehr Schaden gegen: Venatori

Venatori Vorteile: klassenspezifische Ressource regeneriert sich etwas schneller

klassenspezifische Ressource regeneriert sich etwas schneller Companion der Fraktion: Neve

Meister des Schicksals

Die Meister des Schicksals sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen an Glücksrittern, Drachenjägerinnen und allen, die gerne glitzernden Wertsachen nachjagen. Sie kommen aus dem tropisch anmutenden Rivain.

Mehr Schaden gegen: Söldner

Söldner Vorteile: Eliminierungen etwas vereinfacht

Eliminierungen etwas vereinfacht Companion der Fraktion: Taash

Trauerwacht

Die Trauerwacht ist ein nekromantischer Orden. Die Mitglieder haben sich dazu verpflichtet, die Nekropole in Nevarra zu pflegen und sich dort sowohl um Tote als auch Untote zu kümmern.

Mehr Schaden gegen: Untote und Dämonen

Untote und Dämonen Vorteile: zusätzlicher Leidensstapel

zusätzlicher Leidensstapel Companion der Fraktion: Emmrich

Krähen von Antiva

Die Krähen sind ein Assassinen-Bund, der in der mediterran anmutenden Stadt Treviso seinen Hauptsitz hat. In ihrem Heimatland Antiva agieren sie zwar eher im Untergrund, haben aber sehr viel Macht.

Mehr Schaden gegen: Antaam

Antaam Vorteile: zusätzlicher Trank

zusätzlicher Trank Companion der Fraktion: Lucanis

Übrigens: Wählt nicht vorschnell nur aufgrund der kurzen Fraktionsbeschreibung, die euch beim Durchscrollen im Charakter Editor direkt angezeigt wird. Klickt ihr eine davon an, erhaltet ihr zusätzlich Rooks detaillierte Hintergrundgeschichte, die ebenfalls eine Entscheidungshilfe sein kann.

Und auch von der Kleidung solltet ihr euch nicht beeinflussen lassen, ihr bekommt sehr schnell neue Monturen und habt ein vollständiges Transmog-System.

