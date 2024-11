Dragon Age: The Veilguard hat eine großartige Nebenmission, die sich auf das Ende des Spiels auswirkt - verpasst sie nicht!

Wir waren überrascht, welchen Einfluss diese eine Nebenaufgabe hat!

In Dragon Age: The Veilguard sind Hauptstory und Nebenmissionen sehr dicht miteinander verwoben und wir können euch nur empfehlen, Letztere nicht links liegen zu lassen. Das gilt ganz besonders für die Quest, die wir euch hier ans Herz legen wollen.

Es handelt sich dabei nicht nur um eine der spannendsten Missionen im ganzen Spiel, sie hat auch noch direkte Auswirkungen auf das große Finale, bei dem euch sonst eine Gesprächs-Option fehlt. Wir verraten euch mehr darüber, natürlich ohne euch zu spoilern.

Das ist die Mission, die ihr nicht verpassen dürft

Der Name der Mission lautet Reue des Schreckenswolfs (im Tagebuch gelistet unter: Gruppierungen und Regionen: Leuchtturm). Wir empfehlen euch unbedingt, sie nicht zu lange aufzuschieben und alle Questschritte direkt nacheinander zu absolvieren.

Ab wann sind diese Quests möglich? Zunächst mal müsst ihr die ganze Schleierwache zusammenbringen, also im Laufe der Hauptmission alle sieben Companions rekrutieren. Dann bekommt ihr eine weitere Mission, bei der ihr ein Treffen in einer Kneipe wahrnehmen müsst. Hier erhaltet ihr ein Item, das ihr daraufhin mit eurem Team diskutiert.

Ab diesem Punkt ist es möglich, die Nebenmission "Reue des Schreckenswolfs" anzugehen, die euch zunächst dazu auffordert, bestimmte Statuetten zu sammeln.

Dafür müsst ihr aber erst mal in die entsprechenden Areale gelangen und dafür wiederum einiges erledigen, unter anderem auch zähe Gegner namens Streiter in unterschiedlichen Gebieten zur Strecke bringen. Dabei könnt ihr auch schon Vorarbeit leisten, noch bevor ihr die entsprechende Hauptmission erledigt.

Darum ist diese Nebenquest so bedeutend

Erstens mal erwartet euch jede Menge Lore, die einige Lücken nicht nur in The Veilguard, sondern generell in der gesamten Dragon Age-Reihe füllt. Gerade für Fans ist diese Mission schon allein daher ein echtes Highlight. Wir empfehlen auch deshalb, sie nicht zu lange aufzuschieben, damit ihr wichtigen Kontext zur Handlung bekommt.

Aber nicht nur das: Nach Abschluss der Quest und einer zweiten, die darauf folgt, erhaltet ihr ein sehr nützliches Item, dessen Einsatz allerdings eine ganze Weile auf sich warten lässt. Ganz am Ende des Spiels bekommt ihr dadurch eine zusätzliche Dialogoption, die beeinflusst, wie die Geschichte ausgeht.

Ist die Mission bereits in eurem Tagebuch gelistet? Hättet ihr geahnt, dass so etwas Wichtiges dahintersteckt?