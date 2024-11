Dragon Age: The Veilguard - Alle Points of No Return: Vor diesen Story-Missionen solltet ihr wichtige Dinge erledigen

Stopp! Vor diesen Missionen solltet ihr erst mal ein paar Dinge abhaken.

Wie in den meisten Spielen, in denen ihr einer Story folgt, aber auch zwischendrin frei erkunden könnt, gibt es auch in Dragon Age: The Veilguard "Points of No Return". Bestimmte Missionen führen also dazu, dass ihr nicht mehr überallhin zurückkehren könnt und ihr eventuell Dinge verpasst.

Nicht zu wissen, wann diese Punkte kommen, kann beim Spielen echten Stress bedeuten, weil ihr euch eventuell gezwungen fühlt, ständig zur Sicherheit erst mal alle neuen Nebenmissionen abzuhaken. Tatsächlich gibt es aber in The Veilguard nur zwei solche Punkte, die uns aus Quests ausschließen. Einer kommt sehr früh, einer sehr spät und einer davon überrascht euch ohne Vorwarnung.

Wie wir in diesem Artikel mit Spoilern umgehen: Wir versuchen, uns so vage wie möglich zu halten und euch nur die wichtigsten Informationen an die Hand zu geben, ohne Inhalte der Missionen zu verraten. Zuerst nennen wir nur die Missionsnamen, danach folgen weitere Tipps.

Das sind die beiden großen Points of No Return in The Veilguard

Vor diesen beiden Hauptmissionen solltet ihr Nebenquests abschließen:

Des Wächters bester Freund

Wenn Pläne sich ergänzen

Bei dieser Mission geht es darum, Davrin, euren Verbündeten bei den Grauen Wächtern, zu rekrutieren. Das ist logischerweise schon relativ früh im Spiel möglich. Das Gemeine daran: Die Quest dafür ist nicht als Point of No Return markiert.

Habt ihr das eigentliche Missionsziel abgeschlossen, werdet ihr aber direkt in eine Cutscene geworfen, die zur Folge hat, dass einige Quests nicht mehr verfügbar sind und generelle Veränderungen stattfinden. Bevor ihr die Hauptmission startet, solltet ihr vor allem alle Nebenaufgaben in Treviso und Minrathous abschließen.

Wenn Pläne sich ergänzen

Habt ihr den ersten Point of No Return in "Des Wächters bester Freund" hinter euch, könnt ihr euch komplett enstpannen. Denn jetzt folgt bis fast zum großen Finale der Story kein weiterer solcher Punkt. Nebenmissionen könnt ihr also auch erst mal lange Zeit liegenlassen.

Die Quest "Wenn Pläne sich ergänzen" führt dann zum nächsten Umbruchpunkt, aber in dem Fall werdet ihr großzügigerweise auch gewarnt.

Übrigens: Falls ihr das Finale am Stück spielen wollt, solltet ihr einige Zeit dafür einplanen. Und seid ihr einmal mit dem Spiel durch und ladet den Spielstand erneut, werdet ihr vor den Point of No Return zurückgeschickt und könnt dann immer noch Verpasstes erledigen. Wollt ihr aber vor dem Ende alles abhaken, müsst ihr das eben am genannten Punkt tun.