Dragon Age: The Veilguard - Welche Romanze habt ihr gewählt? Stimmt ab und verratet uns, wen ihr datet

Love is in the Air!

Unsere Companions und ihre persönlichen Geschichten sind ein elementarer Bestandteil unseres Abenteuers in Dragon Age: The Veilguard. Ohne die charismatische Detektivin Neve, den freundlichen Nekromanten Emmrich oder Späherin Harding wäre Rook ganz schön aufgeschmissen.

Während wir mit allen sieben Gruppenmitgliedern eine freundschaftliche Bindung aufbauen können, dürfen wir nur mit einem Charakter eine romantische Beziehung führen. Wir wollen von euch wissen, für welche oder welchen Begleiter*in ihr euch entschieden habt!

Welcher Companion hat euer Herz erobert?

Bevor wir zu der Frage nach der wahren Liebe kommen, wollen wir allerdings erst einmal wissen, welche beiden Companions es euch grundsätzlich am meisten angetan haben. Denkt dran, ihr habt zwei Stimmen!

Grundsätzlich ist es enorm lohnenswert, die Gruppe immer mal wieder durchzumischen, da wir so viel Spannendes und häufig auch sehr witziges Geplänkel unter den Charakteren zu hören bekommen. Spätestens für die einzelnen Companion-Quests müssen wir die entsprechenden Charaktere natürlich dabeihaben. Verratet uns in den Kommentar unbedingt, ob ihr ein relativ festes Team bevorzugt, oder alle abwechselnd dabeihabt.

Wenn ihr übrigens wissen wollte, welche Romanze am besten zu euch passt oder sich am meisten lohnt, schaut doch mal hier vorbei:

Aber jetzt mal Butter bei die Fische, welcher Companion hat es euch ganz besonders angetan?

Wir sind schon sehr gespannt, welcher Charakter das Rennen macht und zur beliebtesten Romance-Option der GamePro-Community wird. Wir halten auch natürlich auf dem Laufenden und werden das Ganze später aus.

Wenn ihr uns noch verraten wollt, warum ihr euch für euren Love-Interest entschieden habt, schreibt gerne einen entsprechenden Kommentar! Dort könnt ihr uns auch erzählen, ob ihr die Companions generell gelungen findet.