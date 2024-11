In Dragon Age: The Veilguard haben wir erst nach 30 Stunden einen Ort entdeckt, der uns unendlich Wertgegenstände, Gold und Rohstoffe gibt

Haufenweise Schätze findet ihr an diesem Ort ganz leicht.

Die Welt vor fiesen Elfen-Göttern zu retten ist nicht einfach. Um das in Dragon Age: The Veilguard zu schaffen, brauchen wir vor allem tatkräftige Unterstützung durch unsere Companions und deren Fraktionen, aber auch eine entsprechend starke Ausrüstung.

Wollen wir diese effektiv aufwerten oder durch hübsche Transmogs verschönern, sind wir auf die Händler*innen im Spiel angewiesen und brauchen entsprechend eine ordentliche Menge Gold – zumindest wenn wir viele Waffen und viele Cosmetics einkaufen möchten. Zum Glück gibt es da einen Ort, der Abhilfe schafft.

2:03 Dragon Age: The Veilguard zeigt sich im Launch-Trailer von seiner düsteren Seite

Ihr braucht Gold und Rohstoffe? Besucht dieses Lagerhaus in Minrathous

Normalerweise bekommen wir im Laufe der Zeit und insbesondere wenn wir fleißig erkunden und Nebenquests machen genügend Rohstoffe und Gold. Wollen wir uns in den Shops jedoch richtig austoben, mehrere Waffen aufwerten und viele verschiedene Transmogs kaufen, leert sich unser Geldbeutel allerdings in Rekordzeit.

Soll es dazu auch noch schnell gehen, können wir euch den folgenden Spot in Minrathous empfehlen. Dort findet ihr eine ganze Menge Kisten, Fässer und Töpfe, die ihr in wenigen Sekunden zerhacken könnt, um so eure Vorräte aufzufüllen.

Das Beste daran: Das Lagerhaus füllt sich wieder auf. Sobald ihr die Stadt verlassen habt und zurückkehrt, könnet ihr eure Vorräte dort erneut auffüllen.

Generell lohnt es sich sehr, alles kaputtzuhauen, was in der Spielwelt herumsteht. In den Kisten, Fässern und Töpfen verstecken sich häufig Gold- und Ressourcenvorräte, aber auch Wertgegenstände, die ihr in den Fraktions-Shops gegen Gold und Ruf eintauschen könnt.

Die meisten Gefäße müsst ihr auch gar nicht mit euren Waffen bearbeiten, rollt stattdessen einfach durch sie hindurch. Keine Angst, Rooks Kopf kann das ab. Steht etwas weiter oben im Regal, muss natürlich trotzdem die Fernkampfwaffe ran.

Dass die Behältnisse immer wieder auftauchen, sobald wir erneut ins Gebiet kommen, ist uns allerdings erst nach vielen Stunden aufgefallen.

Dragon Age: The Veilguard ist am 31. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und den PC erschienen und ist der mittlerweile vierte Teil der Rollenspiel-Reihe aus dem Hause Bioware.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ähnliche, ebenfalls gute Spots in der Spielwelt gefunden? Oder hattet ihr bisher keine Engpässe und stets das nötige Kleingeld parat? Verratet es uns in den Kommentaren!