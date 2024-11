Dragon Age: The Veilguard Max Level - Das ist die maximale Stufe für Rook und so könnt ihr schnell leveln

Den Max Level könnt ihr schon früh erreichen, wenn ihr euch viel mit euren Companions beschäftigt.

Mit Dragon Age: The Veilguard habt ihr sehr viele Freiheiten, wie ihr euren Charakter gestalten könnt. Jeder einzelne Skillpunkt macht da einen gewaltigen Unterschied und ab gewissen Leveln könnt ihr sogar Spezialisierungen wählen. Wie stark könnt ihr aber am Ende wirklich werden?

Das ist der Max Level in Veilguard

Aktuell liegt das maximale Level in Dragon Age: The Veilguard bei 50. Danach erhaltet ihr keine weiteren Erfahrungspunkte mehr.

Bevor ihr aber zu sehr in die Zukunft blickt, solltet ihr die Meilensteine davor ins Auge fassen, an denen eurer Charakter sehr viel mächtiger wird:

Stufe 20: Schaltet für euch Spezialisierungen frei, um die ihr eure Skillung aufbauen solltet.

Schaltet für euch Spezialisierungen frei, um die ihr eure Skillung aufbauen solltet. Stufe 30: Ihr könnt eure Spezialisierung vertiefen. Ihr dürft nur einen Arm im Skillbaum wählen.

Ihr könnt eure Spezialisierung vertiefen. Ihr dürft nur einen Arm im Skillbaum wählen. Stufe 40: Der zweite Arm eurer Spezialisierung ist nun zugänglich.

Der Weg von 40 nach 50 gibt eurem Charakter dann den letzten Feinschliff.

Noch mehr Skillpunkte durch Fan’Harel-Statuen

Allein durch Level-Ups könnt ihr 51 Skillpunkte bekommen, da ihr auf Stufe zwei direkt drei Punkte gutgeschrieben bekommt und danach jeweils nur einen erhaltet. Doch mit einem Sammelobjekt könnt ihr noch viel mächtiger werden.

Insgesamt gibt es 15 Fan’Harel-Statuen, die euch jeweils einen weiteren Skillpunkt geben. Die findet ihr überall in der Welt versteckt, so dass ihr am Ende des Spiels auf insgesamt 66 Skillpunkte kommt.

Die Wolfs-Statuen sind die wichtigsten Sammelobjekte. Folgt ihrem Blick und ihr bekommt einen Skillpunkt.

Aktiviert den großen Wolf und achtet darauf, wohin er seinen Blick richtet. Lauft dann in die Richtung und hört genau hin. Wenn ihr euch der richtigen Stelle nähert, dann hört ihr das Heulen eines Wolfs und ihr könnt meist von weitem schon einen großen geisterhaften Wolf entdecken. Lauft auf ihn zu und eine kleine Statuette erscheint, die ihr aufsammeln könnt.

Ob ihr alle Fan’Harel Statuen in einem Gebiet gefunden habt, könnt ihr übrigens der Karte entnehmen. Am oberen Rand steht, wie viele es insgesamt gibt und wie viele ihr schon gefunden habt.

Schnelles Leveln durch Nebenquests

Falls ihr schnellstmöglich den Max Level erreichen möchtet, dann werdet ihr euch auf die Nebenquests stürzen müssen. Die geben euch teilweise genug Erfahrungspunkte, dass ihr einen kompletten Level aufsteigt.

Selbst die kleinen Ausflugs-Quests mit Companions geben euch sehr viele Erfahrungspunkte.

Dazu gehören auch die Questreihen der Companions, die ihr sowieso erledigen solltet, damit ihre Verbundenheit steigt und ihr bessere Items für sie bekommt.

Außerdem solltet ihr auf Schriftrollen achten, die einen leicht goldenen Schimmer haben. Die geben euch nicht nur neue Einträge im Kodex, sondern auch 100 XP. Das klingt nicht nach viel, ist aber gerade am Anfang mehr wert als der Kampf gegen Gruppen von Gegnern.

Solange ihr euch daran haltet, werdet ihr den maximalen Level lang vor dem Finale des Spiels erreichen.