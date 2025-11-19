Dragon Ball: Akira Toriyama bat seine Fans, ein neues Outfit für Son Goku zu entwerfen und wählte dann den besten Entwurf aus, um ihn zu zeichnen

Einst ließ Akira Toriyama Dragon Ball-Fans ein neues Outfit für Son Goku entwerfen. Auch wenn er es nie im Anime getragen hat, sieht das Resultat schick aus.

Cassie Mammone
19.11.2025 | 10:32 Uhr

So dürfte Son Goku in den meisten Vorstellungen aussehen.

Welches Outfit trägt Son Goku, wenn ihr ihn euch vor eurem inneren Auge vorstellt? Die Chancen sind hoch, dass die Wahl auf seinen ikonischen orangen Gi fällt, den er die meiste Zeit über trägt. Doch tatsächlich wechselt Son Goku während der Dragon Ball-Saga immer mal wieder seine Kleidung. Ein Outfit hat es jedoch nie in den Kanon geschafft, selbst wenn Akira Toriyama es extra für den Manga gezeichnet hat.

Toriyama zeichnete Fan-Entwurf für Son Gokus Kleidung

Auf der Titelseite des 163. Dragon Ball-Kapitels hat Toriyama seine japanischen Leser*innen gebeten, ein neues Outfit für Son Goku zu entwerfen. Dafür hat er einen jungen Son Goku in Unterwäsche gezeichnet, der neue Kleidung benötigt. Das Fan-Outfit, das Toriyama aus den Einsendungen schließlich umgesetzt hat, seht ihr hier:

Das Gewinner-Outfit ist auf der Titelseite des 173. Kapitels erschienen. Darüber hinaus hat es Son Goku weder im Manga noch im Anime jemals wieder getragen.  

Diese Details machen das Outfit aus

Son Goku trägt auch im Fan-Entwurf einen orangenen Einteiler. Der obere Teil ist jedoch bis zur Taille offen und wird von einem weißen Gürtel zusammengehalten. Dieses Accessoire erinnert tatsächlich an Gokus vorherige Kleidung, die er als Kind trägt. Unter dem Oberteil blitzt ein schwarzes Top hervor.

Besonders auffällig an der kolorierten Version sind jedoch die roten Muster, die sich auf den Schultern und den Hüften befinden. Uns gefallen sie richtig gut.

Ein Element, das es schließlich auch in den Manga beziehungsweise Anime geschafft hat, sind die blauen Armbänder – auch wenn sie im Kanon etwas schmaler aussehen.

Der Manga-Stand zum Zeitpunkt des Gewinnspiels

In Kapitel 163 hat der junge Son Goku bereits Oberteufel Piccolo besiegt und befindet sich auf dem Weg vom Quittenturm zu Gottes Palast. Oder auch: Er steht kurz vor seinem Wachstumsschub.

Das Wissen, dass Son Goku bald sein Aussehen verändern würde, hatten die japanischen Dragon Ball-Leser*innen zu Beginn des Gewinnspiels also noch nicht. Das hinderte sie jedoch nicht daran, zahlreiche Entwürfe einzusenden, von denen Akira Toriyama den aus dem Reddit-Beitrag auswählte.

Zehn Kapitel später hatten die Leser*innen bereits die Überraschung des ausgewachsenen Son Gokus erlebt. Zu diesem Zeitpunkt nimmt er am Großen Kampfsportturnier teil, an dem auch Charaktere wie Krillin und Piccolo gegeneinander antreten.

Wie gefällt euch dieses Fan-Outfit von Son Goku? Hättet ihr euch in Dragon Ball generell mehr Kleidungswechsel gewünscht (wie bei One Piece z.B.) oder ist das ein vernachlässigbares Detail?

