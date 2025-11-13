Laut Dragon Ball GT war der legendäre Super-Saiyajin bereits unter uns – und nein, es ist nicht Broly

Dragon Ball GT hatte schon vor Jahren den legendären Super-Saiyajin gezeigt und wir haben es einfach nicht bemerkt.

Myki Trieu
13.11.2025 | 17:33 Uhr

Broly ist womöglich gar nicht der legendäre Super-Saiyajin, für den ihn alle halten! (Bild: © Akira Toriyama Toei Animation) Broly ist womöglich gar nicht der legendäre Super-Saiyajin, für den ihn alle halten! (Bild: © Akira Toriyama / Toei Animation)

Eine Legende in Dragon Ball besagt, dass alle viertausend Jahre ein legendärer Super-Saiyajin geboren wird. Viele Fans gehen bis heute davon aus, dass es sich bei dem legendären Krieger um Broly handelt – und doch stellt Dragon Ball GT diese Theorie nun nach über 32 Jahren auf den Kopf!

Laut den neuesten Erkenntnissen von Dragon Ball GT bezieht sich der legendäre Super-Saiyajin nicht auf eine einzelne Person, sondern auf eine Form: den Super-Saiyajin 4!

Der vierfache Super-Saiyajin ist eine ganz bestimmte Form des Super-Saiyajins

Dragon Ball-Fan und X-User SmugStickDB hat sich in die beiden offiziellen Dragon Ball GT-Enzyklopädien “Perfect File” von 1997 eingelesen und eine große Entdeckung gemacht: Der legendäre Super-Saiyajin war bereits unter uns – zumindest teilweise.

Video starten 1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Denn SmugStickDB weist in einem geteilten Beitrag auf eine Passage der Enzyklopädie hin, die den vierfachen Super-Saiyajin als legendären Super-Saiyajin bezeichnet – aber nur in einem noch nie zuvor in der Hauptgeschichte gezeigten Szenario.

Die genaue Übersetzung des Ausschnittes lautet wie folgt:

“Es gibt ein verstecktes Szenario für den Super-Saiyajin 4, das in der Hauptgeschichte nie gezeigt wurde – und genau das soll der legendäre Super-Saiyajin sein, der nur alle viertausend Jahre erscheint und bereits im ursprünglichen Freezer-Arc erwähnt wurde.“

Außerdem wird im Text noch über das Aussehen des legendären Super-Saiyajins gesprochen, der sich von den herkömmlichen Äußerlichkeiten eines Super-Saiyajins unterscheiden sollte und deswegen die rote Akzentfarbe ins Spiel kam. 

Das scheint der wahre Grund für das ungewöhnliche Aussehen des vierfachen Super-Saiyajins zu sein und warum er im Vergleich zu den anderen Vorstufen so anders aussieht.

Ein LEGO-Konkurrent hat jetzt erste, richtig coole Dragon Ball-Sets - nur die Figuren sind gewöhnungsbedürftig
von Jonas Herrmann
Dragon Ball GT: Wir wurden nur vor Schnauzbart-Vegeta gerettet, weil ein Verwandter von Toriyama den Look nicht mochte
von Myki Trieu
Dragon Ball Super: Ab sofort könnt ihr bei diesem Streamingdienst den Anime komplett auf Deutsch schauen
von Myki Trieu

Son Goku aus Daima könnte der legendäre Super-Saiyajin aus den Legenden sein

Das Produktionsteam von Dragon Ball Daima hat bereits in der Vergangenheit in einem Interview bestätigt, dass GT als große Inspiration für Daima war. Mehr zu den Einzelheiten den beiden Serien und warum sie sich so ähnlich sind, findet ihr hier:

Dragon Ball Daima und GT teilen sich eine ganz spezielle Gemeinsamkeit, die den Super-Saiyayin 4 für Fans noch cooler macht
von Myki Trieu
Dragon Ball Daima und GT teilen sich eine ganz spezielle Gemeinsamkeit, die den Super-Saiyayin 4 für Fans noch cooler macht
Dragon Ball Daima-Produzent enthüllt, dass die Idee zum Anime älter ist, als ihr vielleicht denkt
von Cassie Mammone
Dragon Ball Daima-Produzent enthüllt, dass die Idee zum Anime älter ist, als ihr vielleicht denkt

Es ist also nicht abwegig, dass das ursprüngliche Konzept des Super-Saiyajin 4 als legendärer Super-Saiyajin wieder aufgegriffen wurde. Somit wäre Son Goku aus Daima der legendäre Super-Saiyajin, der in der Freezer-Saga von Dragon Ball erwähnt wurde – nicht Broly.

Ob Daima und GT jedoch zur Hauptgeschichte von Dragon Ball, Z und Super gehören, bleibt noch unklar – aber für die beiden Serien scheint Son Goku definitiv der legendäre Super-Saiyajin zu sein!

Wer ist für euch in Dragon Ball der legendäre Super-Saiyajin und würdet ihr euch auf eine weitere Staffel von Daima freuen?

