Laut Dragon Ball GT war der legendäre Super-Saiyajin bereits unter uns – und nein, es ist nicht Broly

Eine Legende in Dragon Ball besagt, dass alle viertausend Jahre ein legendärer Super-Saiyajin geboren wird. Viele Fans gehen bis heute davon aus, dass es sich bei dem legendären Krieger um Broly handelt – und doch stellt Dragon Ball GT diese Theorie nun nach über 32 Jahren auf den Kopf!

Laut den neuesten Erkenntnissen von Dragon Ball GT bezieht sich der legendäre Super-Saiyajin nicht auf eine einzelne Person, sondern auf eine Form: den Super-Saiyajin 4!

Der vierfache Super-Saiyajin ist eine ganz bestimmte Form des Super-Saiyajins

Dragon Ball-Fan und X-User SmugStickDB hat sich in die beiden offiziellen Dragon Ball GT-Enzyklopädien “Perfect File” von 1997 eingelesen und eine große Entdeckung gemacht: Der legendäre Super-Saiyajin war bereits unter uns – zumindest teilweise.

Denn SmugStickDB weist in einem geteilten Beitrag auf eine Passage der Enzyklopädie hin, die den vierfachen Super-Saiyajin als legendären Super-Saiyajin bezeichnet – aber nur in einem noch nie zuvor in der Hauptgeschichte gezeigten Szenario.

Die genaue Übersetzung des Ausschnittes lautet wie folgt:

“Es gibt ein verstecktes Szenario für den Super-Saiyajin 4, das in der Hauptgeschichte nie gezeigt wurde – und genau das soll der legendäre Super-Saiyajin sein, der nur alle viertausend Jahre erscheint und bereits im ursprünglichen Freezer-Arc erwähnt wurde.“

Außerdem wird im Text noch über das Aussehen des legendären Super-Saiyajins gesprochen, der sich von den herkömmlichen Äußerlichkeiten eines Super-Saiyajins unterscheiden sollte und deswegen die rote Akzentfarbe ins Spiel kam.

Das scheint der wahre Grund für das ungewöhnliche Aussehen des vierfachen Super-Saiyajins zu sein und warum er im Vergleich zu den anderen Vorstufen so anders aussieht.

Das Produktionsteam von Dragon Ball Daima hat bereits in der Vergangenheit in einem Interview bestätigt, dass GT als große Inspiration für Daima war. Mehr zu den Einzelheiten den beiden Serien und warum sie sich so ähnlich sind, findet ihr hier:

Es ist also nicht abwegig, dass das ursprüngliche Konzept des Super-Saiyajin 4 als legendärer Super-Saiyajin wieder aufgegriffen wurde. Somit wäre Son Goku aus Daima der legendäre Super-Saiyajin, der in der Freezer-Saga von Dragon Ball erwähnt wurde – nicht Broly.

Ob Daima und GT jedoch zur Hauptgeschichte von Dragon Ball, Z und Super gehören, bleibt noch unklar – aber für die beiden Serien scheint Son Goku definitiv der legendäre Super-Saiyajin zu sein!

Wer ist für euch in Dragon Ball der legendäre Super-Saiyajin und würdet ihr euch auf eine weitere Staffel von Daima freuen?