Borderlands 4 schenkt euch jetzt neuen Shift-Code für drei goldene Schlüssel - Schnappt ihn euch, bevor er abläuft

Holt euch jetzt einen neuen Shiftcode für Borderlands 4.

Mittlerweile hat sich das Muster etabliert, dass wir jede Woche einen Borderlands 4-Shift-Code erhalten, der uns drei goldene Schlüssel für seltenes Loot in die Hände drückt.



Nachdem Gearbox-Chef Randy Pitchford in den letzten zwei Wochen bereits je einen Shift-Code für drei goldene Schlüssel veröffentlichte, gibt's jetzt einen neuen.

Neuer Borderlands 4-Shift-Code am 19. November 2025

JHFJB-6KCHJ-5XBB5-JBTBJ-6FRRJ

Was bringt der Code? Schaltet drei goldene Schlüssel auf einmal frei.

Wie lange ist der Code gültig? Abermals eine ganze Woche lang. Heißt: Am 25. November 2025 läuft er wieder ab.

Übrigens habt ihr daneben noch die Gelegenheit, euch kostenlose Skins für eure Kammerjäger (Amon, Vex, Harlowe und Rafa) unter den Nagel zu reißen. Diese schaltet ihr ebenfalls mithilfe von Shift-Codes frei. Eine Übersicht über alle aktiven Borderlands 4-Codes findet ihr in der unten verlinkten GamePro-Übersicht:

Shiftcodes in Borderlands 4 einlösen - So funktioniert's

Zum Einlösen von Shiftcodes benötigt ihr zwingend ein Shift-Konto, das ihr euch über die offizielle Webseite anlegen könnt. Meldet euch hier per E-Mail oder direkt mit eurem Plattform-Account (Steam, PlayStation, Xbox, etc.) an.

Anschließend verbindet ihr über "Spieleplattformen" den Plattform-Account, auf dem ihr spielt, mit eurem Shift-Konto. Jetzt könnt ihr Codes auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen einlösen:

Über die Webseite: Auf der Shift-Webseite könnt ihr Codes direkt über den "Belohnungen"-Tab einlösen. Achtet darauf, dass der richtige Plattform-Account verbunden ist!

Auf der Shift-Webseite könnt ihr Codes direkt über den "Belohnungen"-Tab einlösen. Achtet darauf, dass der richtige Plattform-Account verbunden ist! Direkt im Spiel: Im Hauptmenü findet ihr den "Shift"-Tab und könnt hier ebenfalls zum Belohnungen-Menü navigieren und den Code einlösen.

Wie löse ich goldene Schlüssel ein? Die Schlüssel, die ihr durch die Codes bekommt, könnt ihr nur an den Goldenen Kisten im Spiel einlösen. Die findet ihr wiederrum an mehreren Stellen, genauer gesagt in den Fraktionsstädten in jedem der vier Hauptgebiete: Die Startrampe (Die Welkfelder), Beltons Bohrung (Terminus-Weite), Carcadia (Ödland von Carcadia) sowie Sperrzone (Dominion).

Borderlands 4 ist seit dem 12. September 2025 erhältlich, der Looter-Shooter soll allerdings fortlaufend mit neuen Inhalten begleitet werden. Teil der Borderlands 4-Roadmap ist unter anderem eine brandneue Loot-Stufe über "Legendary", die extrem selten ist und Anfang 2026 eingeführt werden soll. Ein konkretes Datum hierfür gibt es aber noch nicht.

