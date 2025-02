Dragon Ball-Fans können aufatmen: Laut dem Anime-Producer geht die Serie noch sehr (!) lange weiter

Da freut sich Son Goku: Dragon Ball soll noch über Jahrzehnte fortgesetzt werden.

Dragon Ball Daima nähert sich zwar mit riesigen Schritten seinem vorläufigen Ende, aber ihr müsst keine Angst haben. Wenn es nach dem Executive Producer der Anime-Serie geht, stehen uns noch sehr viele Jahre voller Dragon Ball-Animes bevor. Ihm zufolge bestehe überhaupt kein Zweifel daran, dass wir noch über Jahrzehnte mit neuem Stoff versorgt werden.

Dragon Ball Daima ist nicht das Ende: Produzent gibt beruhigendes Statement ab

Darum geht's: Dragon Ball ist zwar eines der erfolgreichsten Anime- und Manga-Franchises überhaupt, aber im Moment auch in einer kleinen Krise. Der Erfinder und langjährige Zeichner Akira Toriyama ist vor Kurzem leider viel zu früh gestorben, der Manga pausiert und das letzte Werk des Schöpfers (Dragon Ball Daima) geht bald zu Ende.

Dementsprechend ungewiss wirkt die Zukunft für Dragon Ball-Fans, aber jetzt gibt es offenbar Entwarnung. Das komplette Franchise geht allem Anschein nach auch ohne seinen ursprünglichen Schöpfer weiter. In einem Interview mit Mantan Web erklärt Akio Iyoku nämlich Folgendes (übersetzt durch Venixys auf Twitter):

"Anime und Spiele zu produzieren benötigt Zeit, aber wir bereiten uns weiterhin stetig auf die Zukunft vor. Wir wollen das Franchise sogar noch mehr erweitern. Es gibt keinen Zweifel, dass Dragon Ball über die kommenden Dekaden weitergehen wird."

Das klingt doch mal richtig gut: Egal, wie groß die Probleme aktuell sein mögen, der Executive Producer von Dragon Ball Daima gibt sich extrem optimistisch und blickt voller Vertrauen in die Zukunft. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, weil es mit Dragon Ball noch über mehrere Jahrzehnte hinweg weitergehen soll.

Wie genau diese Zukunft aussieht, verrät der Produzent natürlich noch nicht. Aber da er hier zumindest schon einmal explizit von Spielen und Animes spricht, gehen wir davon aus, dass beides bereits in groben Zügen für die Zukunft geplant ist. Wir hoffen auf weitere Dragon Ball-Filme und -Serien, vielleicht bekommt Daima ja auch noch zusätzliche Staffeln.

Auch beim Manga geht es weiter: Es gibt sogar schon einen ersten Ausblick auf das nächste Dragon Ball-Kapitel. Es handelt sich dabei zwar nur um eine Skizze und das kommende Manga-Kapitel zu Super stellt erst einmal nur einen One Shot dar, aber immerhin kommt so langsam wieder Bewegung in die Bude, und zwar an allen Fronten. Da bleibt uns nur übrig zu hoffen, dass das Franchise auch ohne Akira Toriyama an seine Erfolge anknüpfen kann.

Wie denkt ihr darüber: Was wünscht ihr euch für die Zukunft von Dragon Ball und wie findet ihr es überhaupt, dass es ganz ohne Akira Toriyama weitergeht?