Dragon Ball Daima deutet womöglich ganz besondere Transformationsstufe an, auf die wir alle sehnlichst warten

Auch in Dragon Ball Daima könnte es nicht nur eine Fusion, sondern auch noch eine SSJ4-Transformation geben.

Dragon Ball Daima zieht zum Ende hin wahrscheinlich noch einmal alle Register und jetzt gibt es einen kleinen, aber feinen Hinweis darauf, was genau uns im Finale erwarten könnte. Der Titel einer Episode lautet nämlich genau so wie eine Folge der Dragon Ball Z-Serie, die sich auf ewig in das Gedächtnis sämtlicher Fans eingebrannt haben dürfte.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu Dragon Ball Daima!

Dragon Ball Daima deutet an, dass eine neue Transformation ansteht

Darum geht's: In Dragon Ball Daima wurden Son Goku und Co. in kleine Kinder verwandelt. Um das rückgängig zu machen, sind sie ins Dämonenreich gereist, wo sie es allerdings mit dem Oberfiesling Gomah zu tun bekommen. Der stellt sich als extrem widerstandsfähiger Gegner heraus, gegen den selbst Son Goku und Vegeta keine Chance zu haben scheinen.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Aber da geht doch noch mehr: Nachdem sich die beiden Haupt-Dragon Ball-Helden jeweils schon in den Super Saiyajin 3 verwandelt haben und diese Form über altbekannte Schwächen verfügt, könnte natürlich immer noch das ultimative Dragon Ball-Mittel herangezogen werden, nämlich die Fusion.

Dafür würden sich Son Goku und Vegeta selbstverständlich anbieten und womöglich bekommen wir so eine neue Mischung aus den beiden Kämpfern als Kinder zu sehen. Es wirkt einfach unwahrscheinlich, dass hier die Chance vertan wird, neben Gogeta und Vegetto noch eine dritte Fusions-Form zu etablieren, die mithilfe der Fusions-Käfer entsteht. Eventuell werden es sogar drei:

Nicht nur Fusion, sondern auch SSJ4?

Aber das war immer noch nicht alles: In allerbester Dragon Ball GT-Tradition könnte Dragon Ball Daima auch einfach noch eine Schippe obendrauf legen und diese fusionierte Version von Goku und Vegeta mit dem SSJ4 die nächste Transformationsstufe erreichen lassen.

Das spricht für die SSJ4-Form: Der Name der kommenden 18. Dragon Ball Daima-Episode lautet "Awakening". Damit heißt sie genau so, wie die Dragon Ball Z-Folge hieß, in der Son Gohan sich zum ersten Mal in einen Super Saiyajin 2 verwandelt, nachdem Cell C16 umgebracht hatte.

Alles spricht also dafür, dass auch in der nächsten Daima-Episode wieder einmal über sich selbst hinausgewachsen wird und dafür eignet sich die SSJ4-Form natürlich ganz hervorragend. Erst recht, nachdem bereits SSJ3 zu sehen war und nicht ausreichen dürfte. Eventuell nicht einmal, wenn Vegeta und Goku fusionieren.

Wie werden sie zum SSJ4? Sollte nicht nur die Fusion der beiden Kämpfer, sondern auch ihre SSJ4-Transformation zu sehen sein, stellt sich natürlich einerseits die Frage, wie sie erreicht wird. In GT wurde das durch ganz unterschiedliche Mittel ermöglicht und Daima war bisher nicht um neue Erklärungen und Enthüllungen verlegen.

Zum ersten Mal Kanon? Falls es wirklich dazu kommt, würde die SSJ4-Transformation andererseits auch endlich erstmals ganz offiziell zum Dragon Ball-Kanon gehören. Bisher war sie so richtig nur in Dragon Ball GT zu sehen und hat dementsprechend ein Schattendasein gefristet.

Was glaubt ihr: Kommt es zur Fusion und zusätzlich auch noch zur SSJ4-Transformation?