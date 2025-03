Dragon Ball Daima führt einer der wichtigsten Elemente in der Geschichte ein und nutzt sie am Ende einfach nicht

Daima vergisst einfach einen essenziellen Teil der Dragon Ball-Geschichte. (Bild: © Bird Studio, Toei Animation, Crunchyroll)

Dragon Ball Daima hat mit dem Release der letzten Folge am 28. Februar 2025 die Geschichte von Son Goku und seinen Freund*innen im Dämonenreich abgeschlossen. Die Serie hat in ihren 20 Folgen einige neue Änderungen in der bestehenden Welt von Dragon Ball gebracht und sogar Story-Inhalte aus Dragon Ball Z ergänzt und uns etwa verraten, wer die eigentliche Schöpferin von Boo ist.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden eine Handvoll Höhepunkte und Wendepunkte von Dragon Ball Daima behandelt. Solltet ihr die Serie noch nicht gesehen haben, werden auch genau diese wichtigen Momente vorweggenommen.

Es gab große Momente, die Fans aus den Socken gehauen haben. Darunter Vegetas Super-Saiyajin 3-Form oder Son Gokus Transformation in den vierfachen Super-Saiyajin. Es gibt aber auch ein bedeutungsvolles und essenzielles Element von Dragon Ball, das bis zum Ende von Daima nicht genutzt wurde: Die Fusion!

Die besonderen Käfer im Dämonenreich

Seit der Majin Boo-Arc in Dragon Ball Z ist das Fusionieren zweier Kämpfer ein fester Bestandteil der Dragon Ball-Geschichte. Mit einer Fusion können immerhin die Körper zweier Personen miteinander verschmelzen, wodurch ihre Kampfkraft in einer neuen Form enorm gesteigert wird. Das gelingt entweder durch den Fusions-Tanz oder mithilfe der Potara-Ohrringe.

Da Fusionen zu den wichtigsten Elementen von Dragon Ball gehören, waren Fans natürlich sehr angetan, eine neue Fusions-Art in Daima zu sehen: Die Fusionskäfer.

In Dragon Ball Daimas Dämonenreich kann man mit dem Konsum von Käfern sich fusionieren. (Bild: © Bird Studio, Toei Animation, Crunchyroll)

Die Fusionskäfer wurden bereits in der vierten Episode von Dragon Ball Daima vorgestellt, in der Son Goku und Co einen Laden besuchen, um dort ihre Vorräte für die Reise aufzustocken. Dabei wird der Saiyajin auf mehrere Käfer aufmerksam:

Wiederbelebungskäfer: Stellt die Ausdauer beim Kämpfer oder der Kämpferin wieder her, genau (oder ähnlich) wie bei einer Senzu-Bohne.

Stellt die Ausdauer beim Kämpfer oder der Kämpferin wieder her, genau (oder ähnlich) wie bei einer Senzu-Bohne. Achichi-Käfer: Heilt Verbrennungen.

Heilt Verbrennungen. Zutsu-Käfer: Heilt Kopfschmerzen.

Heilt Kopfschmerzen. Fusionskäfer: Kann bis zu drei Personen miteinander fusionieren, wenn jeder einen Teil des Käfers konsumiert.

Son Goku bittet Glorio, ihm einige Wiederbelebungs- und Fusionskäfer zu kaufen. Der Saiyajin hat also seit der vierten Folge Zugang zu den besonderen Krabbelviechern und konnte sie jederzeit einsetzen.

Obwohl er im Laufe der kompletten Serie die Wiederbelebungskäfer selbst eingesetzt und auch einen an Vegeta weitergegeben hat, kamen die Fusionskäfer hingegen nie zum Einsatz.

Es kam nie zu einer Fusion

Super-Saiyajin 4 Gogeta hätte in Dragon Ball Daima einen coolen Auftritt hinlegen können. (Bild: © Bird Studio, Shueisha, Bandai Namco)

Seit der Einführung der neuen Fusions-Art haben Fans innig darauf gewartet, dass es endlich in der Dragon Ball Daima Geschichte zu einer Verschmelzung in der Truppe kommt. Während der finale Kampf gegen König Gomah mit Son Gokus Transformation zum Super-Saiyajin 4 einen unglaublichen Höhepunkt erreicht hat, wollten Fans den Einsatz der Käfer als krönenden Abschluss sehen.

Unglücklicherweise sollte das nie passieren, denn Son Goku fielen die Krabbelviecher in Episode 17 aus seinen Taschen und er hat sie verloren. Bis zum Ende von Dragon Ball Daima sind die Käfer nicht wieder aufgetaucht, und der finale Kampf fand ohne eine Fusion statt.

Son Goku hatte sich die Käfer sogar zugelegt und wollte sie sicherlich benutzen. (Bild: © Bird Studio, Toei Animation, Crunchyroll)

Bis jetzt ist der Nicht-Einsatz der neuen Fusions-Art ein großes Rätsel für die Community. Schließlich wurden sowohl die Einführung der Käfer als auch der Moment, in dem sie aus Son Gokus Tasche fielen, besonders hervorgehoben.

Wir werden womöglich nie erfahren, wie eine Fusion aus den Käfern aussehen würde, da Daima womöglich die letzte Geschichte von Akira Toriyama ist. Es sei denn, es gibt ein Sequel zu Daima, Dragon Ball Super greift die Käfer auf oder sie kommen anderweitig in irgendeiner Form zurück.

Wie ist eure Meinung zu einer verpassten Gelegenheit einer Fusion in Dragon Ball Daima und welche Figuren hättet ihr gerne miteinander fusioniert?