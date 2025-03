Dragon Ball Daima: So könnte es nach dem Finale mit der Anime-Reihe weitergehen

Dragon Ball Daima ist vorbei, aber wie geht es weiter? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass da noch mehr kommt.

Dragon Ball Daima ist nach 20 Folgen zu Ende gegangen und das war wohl auch immer genau so geplant. Aber die erste Staffel endet trotzdem so, dass Fans auf irgendeine Art der Fortsetzung hoffen dürfen. Wir schauen uns an, welche Hinweise es gibt und was wohl als nächstes kommen könnte. Offiziell ist davon aber bisher leider noch nichts.

Dragon Ball Daima ist vorbei ... oder?

Dragon Ball Daima wurde als nur eine Staffel mit 20 Folgen angekündigt und genau so jetzt auch beendet. Das heißt, dass wir wohl erst einmal keine zweite Staffel zu Gesicht bekommen. Am Schluss des großen Finales prangt auch ein dickes, fettes "The End".

1:49 Dragon Ball Z: Kakarot bekommt neuen Daima-DLC und der Releasezeitraum steht auch schon

Autoplay

Aber es könnte trotzdem weitergehen: In einer Post-Credits-Szene sehen wir die Dragon Ball-Helden noch einmal in einem Shop des Dämonenreichs, und zwar dort, wo Son Goku auch die komischerweise nie eingesetzten Fusions-Käfer gekauft hat.

In diesem Laden gibt es noch zwei weitere Exemplare des bösen dritten Auges, das Dämonenkönig Gomah seine unglaubliche Macht verliehen hat. Das schockiert Son Goku, Vegeta und Co natürlich ordentlich und könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Geschichte noch nicht auserzählt ist.

Das war aber noch nicht alles: Wir sehen beispielsweise nie, wie die Truppe dann das Dämonenreich verlässt und zurück in ihr Standard-Universum kommt. Außerdem sagt der frisch gebackene Dämonenkönig Majin Kuu am Ende auch noch, er werde Son Goku, Vegeta und den Rest bitten, zurückzukommen, falls es erneut Probleme geben sollte.

Es würde auch von der Zeit her gut passen: Immerhin liegen zwischen dem Ende der Buu-Saga und dem Auftauchen von Beerus in Dragon Ball Super offiziell vier Jahre, und Dragon Ball Daima deckt davon nur einen Bruchteil ab. Dieser Zeitraum bietet also noch genug Möglichkeiten für Abenteuer, die bisher noch nicht erzählt wurden.

Wie geht es mit dem restlichen Franchise nach Akira Toriyamas Tod weiter?

Die Reihe ist in guten Händen: Auch wenn Dragon Ball Daima das letzte Werk war, an dem der Schöpfer selbst beteiligt war, kommt höchstwahrscheinlich trotzdem noch einiges auf uns zu. Gemeinsam mit Akio Iyoku hat Akira Toriyama die Capsule Corp. in Tokio gegründet und wollte die Reihe an ihn übergeben. Auch der Illustrator von Dragon Ball Super, Toyotarou, genoss das vollste Vertrauen des Künstlers.

Es gibt Hinweise und Teaser: Laut Akio Iyoku, der auch Executive Producer bei Dragon Ball Daima-Producer war, soll es noch über mehrere Jahrzehnte hinweg neue Dragon Ball-Animes geben.

Der Mann hat auch mehrfach angedeutet, dass sich gleich mehrere Projekte in der Entwicklung befinden und dass möglicherweise noch 2025 eine große Ankündigung anstehe.

Gleichzeitig sollen sich bei Toei Animation zwei bisher noch nicht namentlich bekannte, aber große Film-Projekte in Arbeit befinden. Viele Fans gehen offenbar davon aus, dass es sich dabei um einen neuen One Piece- und einen neuen Dragon Ball-Film handelt (via: ScreenRant).

Aber ihr braucht Geduld: Durch den Tod Akira Toriyamas, das Ende von Dragon Ball Daima, das Ende des Dragon Ball Super-Mangas und einen andauernden Rechtsstreit rund um die Markenrechte von Dragon Ball sieht es erst einmal danach aus, als stünde uns eine Dürreperiode bevor, was neue Dragon Ball-Inhalte angeht.

Offiziell angekündigt ist zwar noch nichts, aber wir gehen fest davon aus, dass Dragon Ball nicht einfach zu Grabe getragen wird. Stattdessen dürfte es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann neues Material geben, nur eben erst in einer verhältnismäßig weit entfernten Zukunft.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft von Dragon Ball? Was haltet ihr für realistisch?