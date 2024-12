Dragon Ball Daima enthüllt neuen Bösewicht mit DBZ-Wurzeln - aber der hat uns erstmal enttäuscht

Als Dragon Ball-Fan und jemand, der Majin Boo zu ihren Lieblingsschurken aus Dragon Ball Z zählt, bin ich enttäuscht wie Majin Koo aussieht. Schließlich soll er der neue Antagonist der Helden*innen in Dragon Ball Daima sein und die DNA von Boo in sich haben. Da hatte ich eine andere Erwartung als dieses Design, das aussieht wie ein Pflanzenmann, der Boos Hose trägt. Als Antagonist der Serie hätte ich mir ein gefährlicheres oder kreativeres Design in Richtung der Majins gewünscht und nicht eine überarbeitete Pflanzenmann-Figur.



Die Pflanzenmänner zählen nun auch nicht zu den gefährlichsten Gegnern in der Dragon Ball-Geschichte und ich hätte mir wirklich mehr von Boos Körperbau, Gesichtszügen oder Farbe im neuen Design erhofft statt nur einer Hose.



Vielleicht wird Majin Koo noch durch seine Stärke interessanter für mich, aber sein Aussehen alleine überzeugt mich bisher nicht besonders und ich bin eher enttäuscht über diese Enthüllung als gehypt. Er gehört für mich definitiv zu den schwächeren Designs der Antagonisten in der Serie.