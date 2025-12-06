PS Plus im Dezember 2025: Neue Extra-/Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Das ist der Termin für die PS Plus Extra- und Premium-Games im Dezember 2025.

Die Enthüllung der letzten PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Jahres 2025 steht an! Wir haben wie immer den Termin und die Uhrzeit der Ankündigung für euch parat. Und es ist sogar bereits eine Handvoll Titel bekannt, die diesen Monat zu Extra/Premium dazustoßen. Aber der Reihe nach.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat Dezember 2025 enthüllt?

Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 10. Dezember 2025

Mittwoch, der 10. Dezember 2025 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 16. Dezember 2025

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra- und Premium-Spiele immer am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt dann am Mittwoch davor. Sobald die frischen PlayStation Plus-Spiele bekannt sind, findet ihr wie immer alle wichtigen Infos dazu auf GamePro.de.

Sind schon Extra- und Premium-Spiele für Dezember 2025 bekannt?

Ja! Premium-Mitglieder dürfen sich auf Soul Calibur 3 freuen, das voraussichtlich am 16. Dezember 2025 mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten heruntergeladen werden kann.

Am 08. Dezember 2025 könnt ihr euch mit Skate Story einen weiteren Titel schnappen, der direkt zum Release in der Extra-Bibliothek landet.

Und seit dem 02. Dezember könnt ihr euch dank Extra und Premium außerdem die PS5-Version von Red Dead Redemption herunterladen!

Welche Spiele gibt's im November 2025 bei Essential?

Und falls ihr es verpasst habt: Hier sind die fünf Spiele, die ihr euch seit dem 02. Dezember 2025 mit PlayStation Plus-Essential herunterladen könnt:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch bei Extra und Premium im Dezember 2025?