Dieses nahezu vergessene Dragon Ball-Spiel konntet ihr nur mit einem Karten-Lesegerät spielen

Für das erste richtige Kampfspiel zu Dragon Ball musstet ihr euch einen bestimmten Kartenleser und spezielle Karten mit Barcodes besorgen.

Myki Trieu
04.12.2025 | 06:17 Uhr

Dragon Balls Kampfspiele-Reihe hat damals mit einem Kartenleser angefangen. (© Bandai) Dragon Balls Kampfspiele-Reihe hat damals mit einem Kartenleser angefangen. (© Bandai)

Dragon Ball hat in den vergangenen 39 Jahren so einige Spiele-Ableger bekommen, darunter sowohl RPGs als auch die beliebten Kampfspiele der Budokai Tenkaichi-Reihe. Aber kaum jemand erinnert sich noch an das allererste Dragon Ball-Spiel: Dragon Ball Z: Gekito Tenkaichi Bodukai, das nur mit einem ganz bestimmten Kartenleser-Adapter für die NES spielbar war!

Das erste und womöglich ungewöhnlichste Kampfspiel zu Dragon Ball

Bei Dragon Ball Z: Gekito Tenkaichi Budokai handelt es sich um den allerersten Kampfspiel-Ableger zur beliebten namensgebenden Manga- und Anime-Reihe von Akira Toriyama.

Dabei hatte dieses Spiel eine äußerst ungewöhnliche Besonderheit: Es konnte nur mit einem bestimmten Kartenleser-Adapter für die NES (Famicom) gespielt werden – dem Datach Joint Rom System. Spieler*innen mussten sich spezielle Karten, die auch separat angeboten wurden, kaufen, um das Spiel überhaupt spielen zu können.

Hier seht ihr die komplette Verpackung des Spiels mit der Anleitung und mit dem Adapter an der Famicom (via gamingalexandria.com)

Verpackung von Dragon Ball Z: Gekito Tenkaichi Bodukai zeigt wie ihr den Adapter für die NES und der Famicom mit den Karten richtig nutzt. (© Bandai) Verpackung von Dragon Ball Z: Gekito Tenkaichi Bodukai zeigt wie ihr den Adapter für die NES und der Famicom mit den Karten richtig nutzt. (© Bandai)

Es gibt in Gekito Tenkaichi Budokai weder eine traditionelle Charakterauswahl noch einen standardisierten spielbaren Charakter. Spieler*innen mussten also für spielbare Charaktere oder Gegenstände die passenden Karten mit den besonderen Barcodes zum Spiel durch den Kartenleser ziehen – vergleichbar mit Digimon Tamers-Kartenfunktion.

Dragon Ball Z: Gekito Tenkaichi Budokai gehörte somit auch dem damaligen Genre der “Barcode Battlers” an, das aus insgesamt sieben Spielen bestand.

Die sieben Barcode Battler der Datach Joint Rom System

Das Datach Joint Rom System gab es insgesamt für nur sieben Spiele. Abseits von Dragon Ball Z: Gekito Tenkaichi Budokai gehörten Ableger der beliebten Anime-Serien Yu Yu Hakusho, Shin-Chan und SD Gundam dazu.

Des Weiteren gab es auch ein Robo-Kampfspiel namens Battle Rush: Build Up Robot Tournament, einen Ableger zu Ultraman Club und das Sport-Spiel J. League Super Top Players.

In J. League Super Top Players, konnten sich Spieler*innen sogar ein Team zusammenstellen, um gegeneinander in unterschiedlichen Sportarten anzutreten – vergleichbar mit Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen, aber mit einem Kartenleser und den dazugehörigen Karten.

Habt ihr schon von dieser ungewöhnlichen Art von Spielen zur Zeit der NES und welches Dragon Ball-Spiel war oder ist euer absoluter Favorit?

Dieses nahezu vergessene Dragon Ball-Spiel konntet ihr nur mit einem Karten-Lesegerät spielen

