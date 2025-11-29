“Dragon Ball'-Fisch entdeckt: Forscher finden neuen Tiefsee-Fisch mit leuchtend gelbem Muster und benennen ihn einfach nach dem Super-Saiyajin

Nach Chainsaw Man gibt es einen neuen Tiefsee-Fisch, der nach einem Anime-Charakter benannt wird – in diesem Fall sogar nach einer bestimmten Kämpfer-Form aus Dragon Ball!

Myki Trieu
29.11.2025 | 06:31 Uhr

Dragon Ball wird in der Welt der Wissenschaft durch eine neue Tiefsee-Fischart verewigt! (© Bird Studio, Shueisha Bandai Namco) Dragon Ball wird in der Welt der Wissenschaft durch eine neue Tiefsee-Fischart verewigt! (© Bird Studio, Shueisha / Bandai Namco)

2025 scheint wohl das Jahr der Forscher*innen zu sein, die gleichzeitig Anime-Fans sind. Denn es wurde (schon wieder) eine neue Art eines Tiefsee-Fisches gesichtet. Dieser wurde prompt aufgrund seines “elektrisierenden” Aussehens nach einem Anime benannt – genau genommen nach einer Form aus Dragon Ball: dem Super-Saiyajin.

Der Super-Saiyajin-Fisch macht mit den Farben seinem Namen alle Ehre

Erst vor wenigen Wochen wurde ein Fossil einer unbekannten Sägehai-Art entdeckt und aufgrund der Ähnlichkeiten mit dem kleinen Teufel Pochita aus Chainsaw Man nach ihm benannt: Pochitaserra patriciacanalesae! 

Mehr zu dem Fund des Chainsaw Man-Sägehai-Fossils könnt ihr hier nachlesen:

Jetzt haben japanische Forscher*innen an der Tiefsee-Küste der Ishigaki Inseln (via u-ryuku.ac.jp) eine neue Fischart entdeckt, die ebenfalls vom Aussehen her sofort an eine ganz bestimmte Anime-Transformation erinnert, nämlich an den Super-Saiyajin aus Dragon Ball.

Super-Saiyajin-Fisch in der Tiefsee Super-Saiyajin-Fisch direkt nach dem Fang

Super-Saiyajin-Fisch in der Tiefsee Der Vanderhorstia supersaiyan leuchtet förmlich im Abgrund der Tiefsee. (© Keita Koeda, Hiroshi Hirasaka, Mao Sato / University of the Ryukyus)

Super-Saiyajin-Fisch direkt nach dem Fang So sieht der Vanderhorstia supersaiyan direkt nach dem Fang aus. (© Keita Koeda, Hiroshi Hirasaka, Mao Sato / University of the Ryukyus)

Eine neue Spezies von Grundeln aus der Zwielichtzone Japans

Der komplette Name des Fisches lautet “Vanderhorstia supersaiyan”, da es sich hierbei um eine neue Spezies der Vanderhorstia genus-Fische (Umgangsprachlich: Partnergrundeln) handelt. Diese Art von Grundeln wurde genau genommen in der “Zwielichtzone” 2022 gesichtet und ins Labor gebracht, wo die neue Art der Fische genauer untersucht wurden.

Als Zwielichtzone wird meistens die Tiefe von 100 bis zu 300 Metern an der Küste der japanischen Inseln von Okinawa, Yaeyama und Ishigaki bezeichnet. 

Ein ganz anderer Kämpfer hat noch vor Vegeta den Super-Saiyajin 3 in der Serie erreicht – und den habt ihr womöglich komplett vergessen
von Jusuf Hatic
Dragon Ball: Gohan kann sich ebenfalls in den Super-Saiyajin 4 verwandeln – und zwar in dieser Serie
von Myki Trieu
KFC hat ab morgen Dragon Ball-Menüs im Angebot und es gibt sogar frittierte Dragon Balls
von Jonas Herrmann

An der Küste und Zwielichtzone der Ishigaki-Insel wurde dann später eine komplett neue Art der Vanderhorstia genus gefangen, die sich merklich von den anderen Exemplaren im Aussehen unterscheidet – eine leuchtend gelbe Farbe und ein “elektrisierendes” Muster.

Das Forscherteam bestehend aus Keita Koeda, Mao Sato und Hiroshi Hirasaka dachte bei der Namensgebung prompt an die von Blitzen umhüllte, leuchtend goldene Form des Super-Saiyajins aus Dragon Ball. Und so bekam der Tiefseefisch seinen Namen Vanderhorstia supersaiyan.

Wie ist eure Meinung zu den Ähnlichkeiten zwischen der neuen Tiefsee-Fischart und dem Super-Saiyajin und hättet ihr dem Fisch einen anderen Namen gegeben?

