One Piece-Leaks zu Kapitel 1168 enthüllen einen "neuen" göttlichen Ritter – allerdings wurde der schon kurz nach seinem Aufstieg getötet

Der Aufstieg zum göttlichen Ritter brachte diesem Charakter in One Piece eher den Tod, als ein erfolgreiches Leben unter der Führung von Imu und den Fünf Weisen.

Myki Trieu
06.12.2025 | 05:48 Uhr

Die Beförderung hat bei diesem One Piece-Charakter aber nicht sehr lange gehalten und endete eher in einer Tragödie. (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Die "Beförderung" hat bei diesem One Piece-Charakter aber nicht sehr lange gehalten und endete eher in einer Tragödie. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece befindet sich inmitten der Elban-Arc, in der Eiichiro Oda so einige Geheimnisse gelüftet und sogar Shanks weiter ins Rampenlicht gerückt hat. Fans wissen also ganz genau, dass sich das Ende der Geschichte nähert.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden Spoiler zu Kapitel 1168 und dem Elban-Arc behandelt.

Bei den Leaks zu Kapitel 1168 enthüllt Eiichiro Oda sogar ein neues Mitglied des göttlichen Ritterordens, dem Imu nicht nur persönlich gegenübertreten durfte, sondern der auch kurze Zeit später getötet wurde: Harald, der König der Riesen auf Elban!

König Harald schließt mit Imu einen neuen Vertrag ab und steigt im Rang auf

Wie bereits in Kapitel 1167 von Eiichiro Oda offenbart wurde, schloss König Harald den Küstenmeervertrag mit den Fünf Weisen ab, was ihn zu einer “dienenden Klinge” der Weltregierung machte.

Als dienende Klinge untersteht er nicht nur den Befehlen der Fünf Weisen, sondern soll auch als Assistent der göttlichen Ritter fungieren und ihnen zur Seite stehen. Wer alles zum göttlichen Ritterorden der Weltregierung gehört oder gehört hat:

König Haralds Tod auf Elban nach seinem Aufstieg als göttlicher Ritter

Durch den Tiefseevertrag mit Imu stieg die Stärke von König Harald immens an und er wurde unsterblich. Im Gegenzug für die Stärke, die Unsterblichkeit und den Rangaufstieg, sollte König Harald für den Antagonisten ein magisches Pentagram zur Teleportation auf Elban anlegen und die elbanischen Riesen-Krieger zu einer Armee der Weltregierung machen.

König Harald ahnte, dass er durch den Tiefseevertrag nun von Imu jederzeit kontrolliert werden könnte und befahl seinen Untertanen, ihn an eine Säule zu ketten – leider ohne Erfolg. Genaueres zu Imus mächtiger "Domi Reversi"-Technik findet ihr hier:

Laut den Spekulationen von WorstGenHQ hat König Harald die Kontrolle über sich verloren und richtete das Massaker im Thronsaal Elbans an, das später Loki in die Schuhe geschoben wurde. Dieser soll mit Jarul von König Harald in den Thronsaal beordert worden sein, wo er seinen Vater letzten Endes umgebracht hat – womöglich um ihn von der Kontrolle Imus zu befreien.

Was genau an jenem Todestag von König Harald im Thronsaal passiert ist und ob Loki seinen Vater wirklich umgebracht hat oder wie es gewesen ist, wird Eiichiro Oda erst im Laufe der nächsten Kapitel offenbaren.

Eines ist jedoch klar: König Harald ist also zum göttlichen Ritter aufgestiegen und kurze Zeit später getötet worden – ob nun durch Imu oder durch Loki.

Was ist eurer Meinung nach im Thronsaal Elbans am Todestag von König Harald passiert und wie gefällt euch die Geschichte zu König Harald, den göttlichen Rittern und Imu bisher?

