Dragon Ball enthüllt nach 36 Jahren, wie Mr. Popo unter seinem Turban aussieht und das wird euch womöglich überraschen

Mr. Popo zeigt in Dragon Ball Daima wie es unter seinem Turban aussieht. (Bild: © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation)

Dragon Ball Daima überrascht Fans der beliebten Shonen-Serie immer wieder mit neuen Storyinhalten, Charakteren oder auch Hintergrundinformationen zu bestehenden Figuren, wie der Herkunft der Namekianer und Kaioshins.

Neben Kleinigkeiten wie versteckten Easter Eggs zum 40-jährigen Jubiläum der legendären Manga-Serie von Akira Toriyama können Fans hier auch endlich sehen, was sich unter Mr. Popos Turban verbirgt und was den einen oder anderen Fan vielleicht überraschen wird: Es sind zwei Hörner!

Wichtige Info! Mr. Popos Design wurde sowohl in der Vergangenheit als auch heutzutage stark kritisiert, da es karikaturistische Züge afroamerikanischer Menschen aufweist und damit diskriminierend ist. Hinzu kommt, dass der Charakter in einer klassisch sozial niedriger gestellten Diener-Rolle auftritt. Wir wollen an dieser Stelle ebenfalls erwähnen, dass das kontroverse Design aus 1988 stammt, in der das sogenannte “Blackface” in Japan populär war, was jetzt nicht mehr der Fall ist.

Akira Toriyama selbst sprach davon, dass Mr. Popo eine Anlehnung an die Djinns aus der arabischen Mythologie und ein Teil der islamischen Glaubensvorstellungen ist.