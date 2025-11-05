Dragon Ball Super: Ab sofort könnt ihr bei diesem Streamingdienst den Anime komplett auf Deutsch schauen

Neben One Piece und Sailor Moon gibt es auch Dragon Ball Super auf Deutsch – und das alles bei nur einem Streaminganbieter!

Myki Trieu
05.11.2025 | 05:44 Uhr

Das epische Kamehameha könnt ihr endlich wieder auf Deutsch hören! (© Akira Toriyama und Toyotaro, Shueisha Toei Animation) Das epische Kamehameha könnt ihr endlich wieder auf Deutsch hören! (© Akira Toriyama und Toyotaro, Shueisha / Toei Animation)

Streaminganbieter ADN hat sich einige krasse deutsche Synchros gesichert und für Anime-Fans ist das fast wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Darunter befinden sich beipsielsweise die Klassiker Sailor Moon und One Piece, aber auch das Sequel zu Dragon Ball Z: Dragon Ball Super!

Wann und wie viele Episoden von Dragon Ball Super auf Deutsch erscheinen werden, verraten wir euch in den nächsten Abschnitten.

Release der deutschen Synchro von Dragon Ball Super

Dragon Ball Super ist bereits zu diesem Zeitpunkt auf ADN mit japanischer Originalsprache und deutschen Untertiteln verfügbar und ab heute gibt es die Anime-Serie auch mit der deutschen Synchro. 

Ab sofort könnt ihr auf ADN nämlich alle 131 Episoden von Dragon Ball Super auf Deutsch streamen. Ihr müsst also nicht wöchentlich auf eine neue synchronisierte Folge warten, sondern könnt gleich mit der kompletten Serie loslegen.

Video starten 1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Was ist mit Dragon Ball Super: Super Hero und Dragon Ball Super: Broly auf Deutsch?

Die beiden Filme zu Dragon Ball Super sind leider aktuell nicht auf ADN verfügbar – weder auf Japanisch noch auf Deutsch. Dragon Ball Super: Super Hero und Dragon Ball Super: Broly findet ihr auf Crunchyroll – mitsamt deutscher Synchro oder japanischer Originalsprache und deutschen Untertiteln.

Wenn ihr also die komplette Dragon Ball Super-Serie und was sie zu bieten hat, auf Deutsch anschauen wollt, braucht ihr sowohl ein ADN- als auch ein Crunchyroll-Abo.

Wo gibt es Dragon Ball Z?

Aktuell könnt ihr weder Dragon Ball noch Dragon Ball Z bei einem Streaminganbieter anschauen. Die einzige Möglichkeit, die beiden Original-Serien auf Deutsch zu sehen, ist durch den Kauf von Blu-rays oder Sammel-DVDs. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich einer der Streaminganbieter zukünftig die Rechte der deutschen Fassung von Dragon Ball und Dragon Ball Z sichert und die beiden Retro-Animes im eigenen Katalog aufnimmt.

Bis dahin könnt ihr das letzte Herzensprojekt des Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama namens Dragon Ball Daima auf ADN, Netflix und Crunchyroll anschauen – wenn auch nur im japanischen Originalton!

Werdet ihr euch Dragon Ball Super noch einmal auf Deutsch anschauen und welche alten deutschen Synchros würdet ihr gerne auf ADN oder anderen Streamingdiensten sehen?

