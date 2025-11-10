Ein LEGO-Konkurrent hat jetzt erste, richtig coole Dragon Ball-Sets - nur die Figuren sind gewöhnungsbedürftig

Das Kame House sieht schon ziemlich cool aus.

Seit ein paar Jahren machen gleich mehrere Klemmbaustein-Hersteller dem dänischen Platzhirsch LEGO Konkurrenz. Pantasy ist einer davon und hat jetzt richtig schicke Dragon-Ball-Sets vorgestellt, die verschiedene Orte und Figuren aus dem Manga und dem Anime darstellen.

Dragon-Ball-Sets im LEGO-Set

Zwei Sets stechen dabei besonders heraus. Das "Kame Haus" muss Fans natürlich nicht groß vorgestellt werden. Die markante Hütte steht auf einer kleinen Insel und ist mit vielen kleinen Anspielungen und Details versehen.

"Figuren" von Krillin, Goku, Muten Roshi, Bulma, Turtle und Lunch sind ebenfalls enthalten. Bei den Figuren handelt es sich aber nicht um Minifiguren, sondern um Acrylaufsteller, die im Set platziert werden können.

Das Set "Tenkaichi Budokai" stellt die legendäre Arena dar, in der das gleichnamige Martial-Arts-Turnier stattfindet. Es steckt voller kleiner Details wie Monsterstatuen, der ikonischen Schriftrolle über dem Tor und sichtbaren Kampfspuren auf dem Arenaboden.

Acht Figuren – Goku, Krillin, Yamchu, Piccolo, Shen, Tao Bai Bai, Tenshinhan und Chichi – sind beim Set dabei. Auch hier sind die Figuren aber in Form von kleinen Aufstellern designt.

In diesem TikTok-Video wird das Set ausführlicher vorgestellt:

Das Kame House kostet in Deutschland 59 Euro, für das Tenkaichi Budokai werden 69 Euro fällig. Die Sets sind allerdings nur vereinzelt bei Klemmbaustein-Händlern zu finden und können dort aktuell nur vorbestellt werden.

Bei Pantasy gibt es daneben noch die "Classic Ride Series", in der verschiedene Mikroversionen von Fahrzeugen aus Dragon Ball angeboten werden. Außerdem werden Figuren von Goku, Muten Roshi, Piccolo, Bulma und Krillin verkauft, die stark an die Brick Headz von LEGO erinnern.

Die Acrylaufsteller dürften für viele LEGO-Fans gewöhnungsbedürftig sein, sehen auf den Bildern aber gar nicht schlecht aus. Immerhin zeigen sie "echte" Bilder von den Charakteren, wodurch die Modelle noch stärker an die Vorlage erinnern. Zum Spielen sind sie dadurch aber eher nicht geeignet.

Wie gefallen euch die Sets? Werdet ihr euch eines davon bestellen?