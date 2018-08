Die Kämpferliste des Anime-Prüglers Dragon Ball FighterZ bekommt Zuwachs. Erst vor einigen Wochen haben die Macher von Bandai Namco mit Cooler einen neuen DLC-Kämpfer enthüllt.

Jetzt hat Cooler einen Release-Termin: Der Kämpfer steigt am 28. September 2018 in den Ring von Dragon Ball FighterZ. Er erscheint für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie für den PC.

Wer ist Cooler und welche Attacken kann er?

Cooler ist kein geringerer als Freezers Bruder sowie gleichzeitig Rivale, der sein Debüt im Film Dragon Ball Z: Cooler's Revenge feierte. Allerdings gehört er nicht zum offiziellen Franchise-Kanon.

Seine Attacken (via Siliconera):

Atomic Super Nova: Eine gigantische Energie-Attacke gefolgt von einer Combo. Wenn sie am Boden angewendet wird, ergibt sie einen Konter-Move. In der Luft wird sie hingegen zum Grab.

Super Specials:

Death Fall: Ein Dive-Angriff, vergleichbar mit Freezers Nova Strike

Ein Dive-Angriff, vergleichbar mit Freezers Nova Strike Death Crusher: Schlägt Feinde gegen Wände oder auf den Boden

