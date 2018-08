Dragon Ball FighterZ, zieht euch warm an: Cooler wurde als zusätzlicher DLC-Charakter bestätigt. Der große Bruder von Freezer stößt zum Kämpfer-Roster des Prügelspiels, was interessante Auswirkungen haben könnte.

Wer ist Cooler?

Cooler stellt den größten Rivalen Freezers dar und liebt ihn trotzdem heiß und innig – Geschwister kennen das. Der große Bruder kommt allerdings bisher nicht in der Haupt-Serie des Anime-Franchises oder in den Standard-Mangas vor.

Ist Cooler Kanon? Nein, Cooler gehört offiziell nicht zum Franchise-Kanon. Allerdings war er bereits in Dragon Ball GT und einigen Videospielen wie zum Beispiel Xenoverse 2 zu sehen.

Es gibt aber auch zwei Dragon Ball Z-Filme, in denen der furchteinflößende "Frostdämon" prominent sein Unwesen treibt: Dragon Ball Z- The Movie: Rache für Freezer und Dragon Ball Z - The Movie: Coolers Rückkehr.

Was kann Cooler?

Stellt euch einfach Freezer vor, nur nochmal deutlich stärker. Wie sein kleiner Bruder verfügt auch Cooler über unterschiedliche Formen, Verwandlungsstufen und natürlich allerlei Attacken, die ganze Planeten und sogar Sterne vernichten können.

Luft nach oben: Im Trailer sehen wir direkt seine "finale" Form und die Verwandlung. Cooler verfügt laut den Dragon Ball Super Heroes-Spielen aber auch noch über eine goldene, ultimative Stufe.

Metall-Cooler? Dazu kommt, dass Cooler sich in seinem zweiten Dragon Ball-Film auch noch eine ganze Roboter-Armee zulegt. Sich selbst verpasst er einen mechanischen Metall-Körper, der möglicherweise ebenfalls Einzug im Spiel halten könnte.

Was Coolers Auftritt bedeuten könnte:

Dass Cooler als nächster DLC-Charakter kommt, lässt aufhorchen. Der frostige Zeitgenosse könnte zukünftig wichtiger für das gesamte Franchise werden und eine übergeordnete Rolle spielen.

Zumindest war das bereits bei Broly und Bardock der Fall. Die beiden Kämpfer wurden als DLC-Charaktere eingeführt und mischen jetzt bekanntermaßen kräftig im kommenden Kinofilm mit.

Broly wurde sogar offiziell zum Teil des Franchise-Kanons gemacht. Eventuell erwartet Cooler ein ähnliches Schicksal.

Die Möglichkeiten sind grenzenlos: Vielleicht gibt sich Cooler ebenfalls im neuen Film die Ehre. Oder er könnte sogar seinen ganz eigenen, darauf folgenden Kinofilm bekommen.

Wann kommen die neuen Charaktere?

Am 8. August soll es soweit sein. Ab übermorgen können wir dann als Vegeta oder Son-Goku in ihren jeweiligen Basis-Formen gegen Cooler antreten. Seht euch den Trailer an:

Dragon Ball FighterZ ist bereits für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Nintendo Switch-Besitzer können ab Freitag die offene Beta ausprobieren, bevor das Kampfspiel dann auch auf der Hybrid-Konsole erscheint.

Freut ihr euch auf Cooler? Glaubt ihr, dass er auch einen eigenen Film bekommt und Kanon wird?

Dragon Ball FighterZ - Screenshots ansehen