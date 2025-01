Dragon Ball-Produzent teast zukünftige neue Spiele und Filme der beliebten Shonen-Reihe für 2025

Dragon Ball super könnte vielleicht endlich eine zweite Staffel bekommen. (Bild: © Shueisha / Spike Chunsoft, Bandai Namco)

Das neue Jahr scheint bereits für Dragon Ball-Fans einiges auf Lager zu haben. Nicht nur wurde bereits ein neuer Dragon Ball Super-Manga angekündigt, sondern es gab zum Start ins neue Jahr auch eine überraschende Sonder-Radiosendung rund um das 40. Jubiläum der beliebten Shonen-Reihe von Akira Toriyama.

In der besonderen Radioshow wurden dem Dragon Ball Super: Super Hero-Produzenten und Gründer der Capsule Corporation Tokyo Akio Ikuyo Fragen über die Zukunft von Dragon Ball, Dragon Ball Daima und kommende Projekte gestellt. Ikuyo verrät dabei unter anderem, dass einige Dragon Ball-Ankündigung 2025 kommen könnten.

Dragon Ball-Fans sollten im Jahr 2025 die Augen offen halten

Darum geht es genau: Zum 40. Jubiläum von Dragon Ball gab es die besondere Radiosendung “All Night Nippon - Dragon Ball 40th Anniversary Special”, in dem der Gründer der Capsule Corporation Tokyo und Produzent des Dragon Ball-Films Super Hero und der Serie Dragon Ball Daima für 20 Minuten über unterschiedliche Themen rundum die beliebte Reihe sprach.

Dragon Ball-Fan und X-Nutzer*in @peraperayume hatte hereingehört und die wichtigsten Stichpunkte aus der Sendung für die Community zusammengefasst.

In einem der Abschnitte ging es speziell um die Dragon Ball-Spiele und warum es so wenig neue Ableger der Reihe gibt im Vergleich zu dem Release von DLCs. Ikuyo erklärt daraufhin, dass neue Spiele zu entwickeln nicht so einfach sei und es oftmals drei bis fünf Jahre dauern kann, bis sie fertiggestellt werden.

Damit Dragon Ball im Laufe der Zeit jedoch nicht in Vergessenheit gerät, sei es besser für die Marke und das Team DLCs für bestehende Spiele wie Dragon Ball: Kakarot zu veröffentlichen.

In Bezug auf das generelle Thema zu weiteren Anime-Projekten wie Filme und Serien konnte der Produzent nicht viel verraten und sprach nur davon, dass Fans dieses Jahr “vielleicht” Ankündigungen erwarten könnten.

Akio Ikuyo teast auf eine versteckte Bedeutung in Dragon Ball Daima

In der Special-Sendung erwähnt der bekannte Produzent auch die bestehende Anime-Serie Dragon Ball Daima und wie das Team zusammen mit Akira Toriyama zur damaligen Zeit auf die Idee der geschrumpften Figuren gekommen ist.

Dragon Ball Daima ist demnach sowohl als guter Wiedereinstieg für bestehende Fans, als auch als geeigneter Startpunkt für neue Zuschauer*innen und Leser*innen der beliebten Reihe von Akira Toriyama gedacht.

Dragon Ball Daima scheint eine versteckte Bedeutung zu hüten. (Bild: © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation)

Auf die Frage hin, ob der Produzent etwas über die letzte Folge und die zukünftigen Pläne von Daima verraten könnte, kann Ikuyo zu dem Zeitpunkt keine Antwort geben. Der Gründer der Capsule Corporation Tokyo weist jedoch darauf hin, dass die roten Schriftzeichen in den einzelnen Daima-Episodentiteln eine versteckte Bedeutung haben. Was genau er damit meint und von welchen Schriftzeichen er spricht, ist bislang unklar.

Als Abschluss der Radiosendung hackt der Host noch einmal richtig nach, ob es nicht “etwas” geben würde im Jahr 2025, worauf Ikuyo indirekt mit der Wiederholung des Wortes “etwas” mindestens eine zukünftige Ankündigung im Bereich von Dragon Ball bestätigt. Ob es sich hierbei um ein Spiel, die zweite Staffel von Daima, die Fortsetzung des Super-Animes oder etwas ganz anderes handelt, lässt sich im Laufe des Jahres zeigen. Bis dorthin gilt es für Fans abzuwarten, bis die offiziellen Ankündigungen stattfinden.

Wie gefällt euch Dragon Ball Daima bisher und wie steht es nach eurer Meinung um die Zukunft der Reihe von Akira Toriyama?