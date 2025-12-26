Dragon Ball hat Fusionen aus Vegeta, Trunks und Gohan, aber sie kommen nur in einem einzigen Anime vor

Diese beiden Fusionskämpfer aus Dragon Ball habt ihr womöglich noch nie gesehen. (© Shueisha / Toei Animation)

Wenn Fans an Fusionen in Dragon Ball denken, kommen den meisten wohl sofort legendäre Formen wie Vegetto, Gogeta oder sogar Gotenks in den Sinn. Doch im Dragon Ball-Universum existieren noch zwei weitere, kaum bekannte Fusionen, die aus unerwarteten Kombinationen aus Vegeta, Trunks und Gohan entstehen.

Vegeks und Gohanks – Die beiden einzigartigen Fusionen gibt es nur in einem Anime-Ableger

Bei den beiden einzigartigen Fusionskämpfern handelt es sich um Gohanks und Vegeks aus Super Dragon Ball Heroes. Vegeks entsteht aus der Fusion von Vegeta und seinem Sohn Trunks – genau genommen Xeno Vegeta und Xeno Trunks.

Dabei handelt es sich nicht um die Kämpfer aus der Hauptgeschichte von Dragon Ball Z, Super oder Daima, sondern um separate Individuen aus einer anderen Dimension und Zeitlinie.

Xeno Vegeta und Xeno Trunks treten ausschließlich im Anime Super Dragon Ball Heroes auf. In dieser Dimension gehören beide der sogenannten Zeit-Patrouille (Time Patrol) an – einer Organisation, die den Fluss der Zeit schützt und Anomalien oder feindliche Eingriffe beseitigt.

Auch Xeno Gohan, das Gegenstück zum Gohan aus der Hauptgeschichte, ist Mitglied der Zeit-Patrouille und besitzt ebenfalls eine Fusion mit Xeno Trunks: Gohanks. Dieser mächtige Fusionskämpfer kann sich sogar in den dreifachen Super-Saiyajin verwandeln und zählt damit zu den stärksten Fusionsformen im gesamten Dragon Ball-Multiversum.

Die Unterschiede zwischen Vegeks und Gohanks

Die beiden einzigartigen Fusionen sehen sich zwar ähnlich, aber lassen sich leicht unterscheiden im Aussehen und in ihrer Fusionsart.

Vegeks entsteht ausschließlich durch die Potara-Fusion von Vater und Sohn – also mithilfe der Ohrringe der Kaioshins. Die Haare trägt der fusionierte Saiyajin-Krieger wie Vegeta nach hinten und sie sind zur Hälfte schwarz und lila.

Gohanks hingegen ist genau das Gegenteil. Er entsteht durch den Fusionstanz zwischen Xeno Gohan und Xeno Trunks. Er trägt seine Haare nahezu identisch zu Gohan, hat aber ebenfalls lilafarbene Strähnen an der Seite.

Auch die Outfits unterscheiden sich deutlich: Vegeks trägt Xeno Vegetas Zeit-Patrouillen-Rüstung, kombiniert mit Teilen von Xeno Trunks’ Mantel ab der Hüfte. Gohanks’ Kleidung erinnert dagegen eher an Gogetas Outfit, ergänzt durch das rote Innenoberteil von Xeno Trunks – eine perfekte Mischung aus Stil und Saiyajin-Power.

Wie gefallen euch diese beiden Fusionen aus Super Dragon Ball Heroes und würdet ihr sie gerne in der Hauptgeschichte sehen?