Schatzjäger hatte Game Boy-Spiel auf einem Schweizer Acker gefunden und erst dank Tausenden Fans auf der ganzen Welt konnte er rausfinden, was für ein Spiel es war

Das Internet konnte sich vor fast genau sechs Jahren von seiner besten Seite zeigen, um ein echtes Mysterium aufzuklären, und zwar mit beeindruckendem Erfolg. Die Geschichte ist zwar schon etwas älter, hat uns aber so begeistert, dass wir sie euch trotzdem nicht vorenthalten wollten. Sie zeigt einfach sehr schön, was möglich ist, wenn wir über Ländergrenzen hinweg an einem Strang ziehen.
Verrostetes Game Boy-Spiel wurde per Metalldetektor entdeckt, ausgegraben und dank der Power des Internets komplett restauriert
Darum geht's: Der Reddit-User MrDurka hat im April 2019 gegenüber CriticalHit erklärt, wie es zu dem kuriosen Fund und der noch kurioseren Zusammenarbeit gekommen ist.
Der Mensch stammt eigentlich aus Irland, ist Koch und damals vor nicht allzu langer Zeit in die Schweiz gezogen. Dort frönte er seinem Hobby: Mit dem Metalldetektor nach Schätzen suchen.
Das völlig verdreckte Game Boy-Spiel, das er auf einem Acker entdeckt und ausgegraben hatte, weckte dabei natürlich sofort sein Interesse. Aber leider ließ sich anhand der Kassette allein nicht mehr herausfinden, welcher Titel sich dahinter verbarg.
Zunächst postete MrDurka das entsprechende Foto in einer Freundes-Gruppe, später auch noch auf Reddit. Hier könnt ihr den Ursprungs-Post sehen:
Link zum Reddit-Inhalt
Der Beitrag zog weite Kreise – extrem weite Kreise. 81.200 Upvotes und über 4.000 Kommentare zeigen, dass richtig viele Leute wissen wollten, um was für ein Spiel es sich dabei handelt.
Glücklicherweise bot sich direkt eine Person an, es herauszufinden, indem sie die Spiele-Kassette restaurierte.
Ein weiterer Mensch wollte daraufhin sogar für die Versandkosten aufkommen, weil sich das Ganze zu einem internationalen Unterfangen entwickelt hatte.
Es hat dann etwas gedauert, aber letzten Endes konnte Erfolg vermeldet werden. Auf dem YouTube-Kanal Parts and Restoration wurde der Restaurations-Prozess in einer dreiteiligen Video-Serie festgehalten, die ihr euch hier ansehen könnt. In Part 3 wurde nach einigem Hin und Her dann tatsächlich enthüllt, was für ein Spiel es war:
Link zum YouTube-Inhalt
Wir wollen euch aber hier nicht länger auf die Folter spannen: Es handelte sich bei der Cartridge nicht um Tetris und auch nicht um eines der Pokémon-Spiele, die eine andere Person laut eigener Aussage tatsächlich in der Gegend verloren hatte, in der das Spiel gefunden wurde.
Nein, wir haben es hier mit einem Bugs Bunny-Spiel zu tun.
Ende gut, alles gut: Auch wenn die Erkenntnis und das Ende der spannenden wie weltumspannenden Abenteuer-Geschichte rund um einen echten Schatzfund bereits fünf Jahre zurückliegen, freuen wir uns auch heute immer noch über das Ergebnis. Es ist einfach schön, zu sehen, was dabei herauskommen kann, wenn sich einige Enthusiasten zusammentun.
Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version auf GamePro.de erschienen.
Wie findet ihr die Story? Mit welchem Spiel hättet ihr gerechnet und habt ihr schon eimal einen ähnlichen Fund erlebt?
