PC-Gamer spielt Red Dead Redemption 2 auf Ultra-Settings und sein Laptop raucht im wahrsten Sinne des Wortes komplett ab

Wer Red Dead Redemption 2 auf einem leistungsschwachen Laptop spielt, lebt möglicherweise gefährlich.

Eigentlich sollte es kein Problem und ungefährlich sein, ein Spiel wie Red Dead Redemption 2 auf einem PC oder Laptop zu spielen, der dafür nicht geeignet ist. Normalerweise läuft das Spiel einfach nicht, wenn die Hardware zu schwach ist oder der Rechner beziehungsweise das Notebook schalten sich ab, wenn sie nicht mehr können und überhitzen. In diesem Fall hier ist die Sache aber wohl anders abgelaufen.

Laptop geht in Flammen auf und Schuld soll RDR 2 mit Ultra-Settings gewesen sein

Auf Reddit hat eine Person nämlich ein Video geteilt, das einen wirklich gefährlich vor sich hin qualmenden Laptop zeigt. Der wurde nach draußen in Sicherheit gebracht und hat offensichtlich irgendwie im Inneren Feuer gefangen. Angeblich einfach nur deshalb, weil darauf RDR 2 mit Ultra-Settings gespielt worden ist.

Ob das Ganze wirklich stimmt und sich tatsächlich so zugetragen hat, lässt sich anhand des Videos natürlich nicht belegen. Es gibt schlicht keine Möglichkeit, herauszufinden, ob das, was im Video zu sehen ist, durch das Spielen von Red Dead Redemption 2 ausgelöst wurde.

Hier könnt ihr euch das Video selbst ansehen. Wie der Redditor schreibt, sei es ansonsten nur zu einer kleinen Verbrennung auf dem Schreibtisch gekommen, sonst habe nichts Schaden genommen:

Wie ihr seht, qualmt es da ordentlich aus sämtlichen Lüftungsschlitzen des Laptops. Wir wollen gar nicht wissen, wie unangenehm das gerochen haben muss. Ein Blick ins Innere des Geräts zeigt, dass es allem Anschein nach irgendwelche Probleme mit dem Akku gegeben haben könnte.

In den Kommentaren wird dann auch fleißig gerätselt, was genau hier der Grund für das Schmelzen und Rauchen des Laptops war. Dass es wirklich einfach nur an RDR 2 gelegen haben könnte, zweifeln die meisten Menschen im Kommentarbereich an. Vor allem, weil wir es hier mit einem ziemlich schwachbrüstigen Arbeits-Laptop zu tun hatten, auf dem das Spiel eigentlich so gut wie gar nicht laufen sollte.

Das sind die Specs laut dem Urheber des Beitrags: Es soll sich um einen Dell Latitude E5470 mit einem Intel Core i5-6300U gehandelt haben, der über eine integrierte Intel HD Graphics 520-Grafiklösung und 8 GB DDR4 RAM verfügt hat. Kein Wunder also, dass er bei RDR 2 geschwächelt hat.

Auf die Frage hin, ob das ein Scherz oder Trollmove sei, auf so einem Gerät RDR 2 in Ultra-Settings spielen zu wollen, antwortet der Videofilmer schlicht, er hätte ja ausprobieren müssen, ob es geht, um zu wissen, was dabei herauskommt.

Die Frage, ob sich der Laptop womöglich auf dem Bett, auf dem Schoß oder in ähnlichen Positionen befunden habe, wird ebenfalls verneint. Er soll einfach ordnungsgemäß auf dem Schreibtisch gestanden haben. Dass er sich massiv überhitzt hat, weil er keine Frischluftzufuhr mehr hatte und nicht mehr kühlen konnte, dürfte also auch ausgeschlossen sein.

Was vermutet ihr hinter diesem Video? Glaubt ihr wirklich, dass RDR 2 auf Ultra einfach zu viel für das Gerät war?