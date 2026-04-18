Dragon Ball Battle Hour 2026: Morgen entscheidet sich die Zukunft des Franchises

Die sechste Ausgabe der "Dragon Ball Battle Hour" steht an – und unter besonderen Vorzeichen. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Das "Dragon Ball Games Battle Hour" genannte Event findet dieses Jahr am 19. und 20. April 2026 (nach deutscher Zeit) im Shrine Auditorium & Expo Hall in Los Angeles statt und feiert damit seine sechste Ausgabe.

Das Besondere in diesem Jahr: Dragon Ball feiert gleichzeitig das 40-jährige Jubiläum des Mangas – und die anstehenden Ankündigungen könnten die Weichen für die nächsten Jahre von Dragon Ball stellen.

2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

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Dragon Ball Super: Beerus – endlich ein Startdatum?

Das mit Abstand meistdiskutierte Thema der Battle Hour 2026 ist Dragon Ball Super: Beerus, das bereits am 25. Januar 2026 auf dem Dragon Ball Genkidamatsuri in Japan offiziell angekündigt wurde.

Das Projekt ist eine umfangreiche Enhanced Edition des ersten Dragon-Ball-Super-Arcs rund um den Zerstörungsgott Beerus – basierend auf Dragon Ball Z: Battle of Gods – und soll laut offizieller Ankündigung im Herbst 2026 auf Fuji TV Premiere feiern.

Die überarbeitete Version soll zahlreiche neu gezeichnete und vollständig neue Szenen enthalten, die Handlung näher am Original-Manga ausrichten, neue Sprachaufnahmen bieten und mit verbessertem Sound-Design und neu komponierten Musikstücken aufwarten.

Für die Battle Hour 2026 gibt es laut der offiziellen Dragon Ball-Website ein dediziertes Panel zu Dragon Ball Super: Beerus, das die neuesten Informationen zur Anime-Serie enthüllen soll – konkret erhofft sich die Community endlich einen genauen Starttermin.

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Project AGE 1000 – Xenoverse 3 oder doch etwas Neues?

Neben dem Anime-Highlight ist Project AGE 1000 das zweite große Thema der Battle Hour 2026. Das Spiel wurde ebenfalls im Januar 2026 in Japan angekündigt, doch Details blieben seither rar.

Bekannt ist, dass das Spiel voraussichtlich 2027 erscheint, einen von Akira Toriyama entworfenen neuen Hauptcharakter enthält und – wie der Name vermuten lässt – im Jahr Age 1000 der Dragon-Ball-Zeitlinie spielt.

Im Februar 2026 enthüllte Bandai Namco versehentlich über einen regionalen YouTube-Kanal, dass AGE 1000 de facto Dragon Ball Xenoverse 3 ist; da aber eine offizielle Bestätigung noch nicht erfolgt ist, ist das noch nicht ganz sicher.

Auf der Battle Hour 2026 sollen laut der offiziellen Ankündigung "die neuesten Infos zu AGE 1000 während der Battle Hour Times-Bühnenevents bekanntgegeben" werden.

Der unfreiwillige Leak Bandai Namco spoilert sich selbst: Mysteriöses Dragon-Ball-Projekt wohl Xenoverse 3 von Stephan Zielke

Was sonst noch geboten wird

Neben diesen Hauptthemen bietet das Event ein umfangreiches Rahmenprogramm: Turniere in Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Super Card Game Fusion World (TCG & Digital) sowie Dragon Ball Super Card Game Masters, inklusive der Weltmeisterschaft 2025–2026 Grand Finals.

Zusätzlich werden Spielvorführungen und Ausstellungsstände zu Dragon Ball Z Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball: Sparking! Zero und dem neuen Titel Dragon Ball Gekishin Squadra in der Halle geführt.

Das gesamte Event könnt ihr indes über den offiziellen YouTube-Kanal von Dragon Ball Battle Hour verfolgen – die Veranstalter*innen versprechen, alle beschriebenen Events hier live zu streamen.

Auf welche Ankündigung hofft ihr am meisten?