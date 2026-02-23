Bandai Namco spoilert sich selbst: Mysteriöses Dragon-Ball-Projekt wohl Xenoverse 3

Könnte nach zehn Jahren endlich ein neues Xenoverse erscheinen?

Im Januar kündigte Bandai Namco im Rahmen des 40. Jubiläums von Dragon Ball ein neues Game Project mit dem Arbeitstitel "AGE 1000" an. Details gab es kaum – nur die Information, dass das Spiel 2027 erscheinen soll und ein neuer Charakter von Akira Toriyama enthalten sein wird.

Jetzt könnte allerdings klar sein, worum es sich tatsächlich handelt.

Playlist verrät Xenoverse 3

Wie mehrere Nutzer bemerkten, darunter auch der bekannte Branchenbeobachter Wario64, tauchte auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Bandai Namco Southeast Asia eine Playlist mit dem Titel “Dragon Ball Xenoverse 3" auf. Darin befand sich der ursprüngliche Enthüllungstrailer von AGE 1000.

Die Playlist wurde inzwischen wieder gelöscht – allerdings erst, nachdem Fans Screenshots angefertigt hatten. Offiziell bestätigt ist damit noch nichts, doch vieles deutet darauf hin, dass sich hinter AGE 1000 tatsächlich Dragon Ball Xenoverse 3 verbirgt.

Das wäre wenig überraschend. Dragon Ball Xenoverse 2 zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Dragon-Ball-Spielen überhaupt und wird auch heute noch mit Inhalten versorgt.

Was bisher bekannt ist

Abseits des möglichen Namensleaks bleibt die Informationslage dünn. Fest steht bislang nur, dass das Projekt voraussichtlich 2027 erscheinen soll. Eine ausführliche Vorstellung soll wohl auf der "Dragon Ball Games Battle Hour 2026" im April stattfinden. Zudem ist bekannt, dass einer der neuen Charaktere noch von Akira Toriyama designt wurde, auch wenn er mittlerweile verstorben ist.

Klar ist allerdings, dass Xenoverse 3 für Bandai Namco ein sicherer Erfolg sein dürfte. Der Vorgänger hat sich über 10 Millionen Mal verkauft und wird selbst heute – zehn Jahre nach Release – weiterhin mit Updates und DLC versorgt.

Freut ihr euch auf ein mögliches Xenoverse 3 – oder hättet ihr euch zum Jubiläum etwas völlig Neues gewünscht?