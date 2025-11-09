Dragon Ball GT: Wir wurden nur vor Schnauzbart-Vegeta gerettet, weil ein Verwandter von Toriyama den Look nicht mochte

Vegeta rasiert seinen Schnauzbart in Dragon Ball GT ab! (© Toei Animation)

Fast jeder Dragon Ball-Fan erinnert sich wohl an die Zeit in Dragon Ball GT, wo Vegeta sich selbst ein kleines Make-Over verpasst hat – und zwar mit einem Schnauzer. Der neue Look blieb jedoch nicht lange, denn der stolze Saiyajin-Prinz hat ihn direkt nach einer Anmerkung seiner geliebten Tochter Bra abrasiert.



Nach über 29 Jahren stellt sich heraus, dass der Grund für die Rasur von Vegetas Schnauzer eigentlich ein Kommentar eines Familienmitglieds von Toriyama war.

Das Familienmitglied fand Vegeta ohne Bart einfach besser

Dragon Ball-Fan und X-User SmugStickDB hat beim Stöbern in der recht unbekannten Informationsbuch-Reihe “Dragon Ball GT: Perfect File” ein sehr interessantes Detail zur kultigen Vegeta-Szene gefunden. Demnach soll sich nämlich ein Familienmitglied von Toriyama negativ über den Schnauzer geäußert haben:

“Vegeta sieht viel cooler aus ohne Schnauzbart.”

Nachdem das Animationsteam bei Toei Animation davon gehört hatte, entschieden sie sich, dem Bart ein Ende zu setzen. Daraus entstand dann wohl das witzige Gespräch zwischen dem Saiyajin-Prinzen und seiner Tochter, woraufhin Vegeta sich rasierte.

Was wäre, wenn Vegeta sich den Schnauzbart nicht abrasiert hätte?

Direkt unter dem Beitrag von SmugStickDB hat ein weiterer X-User sich dazugeschaltet und übersetzt noch weitere Abschnitte des japanischen Originaltextes. Der Buchverlag Shueisha scheint sich bei der Information noch einen zusätzlichen Scherz erlaubt zu haben, denn er fügt noch folgendes am Ende hinzu:

“Und so ist der Schnauzer verschwunden… so lautet jedenfalls die Geschichte. Aber wer weiß schon, wie wahr das wirklich ist. Übrigens … Falls Vegeta sich den Schnauzer nicht abrasiert und sich in einen Super-Saiyajin verwandelt hätte, wäre sein Bart auch gold geworden?”

Eine berechtigte Frage, die bis heute nicht beantwortet werden kann. Mit dem Release von Dragon Ball Daima und Super stellt sich auch die Frage, ob Vegetas Schnauzer durch den dreifachen Super-Saiyajin schlicht länger geworden wäre oder sich durch sein Ultra Ego sogar lila färben würde.

Aber um das zu erfahren, müsste Vegeta sich erst einmal wieder einen Bart wachsen lassen. Und das wird seine Tochter wohl kaum zulassen.

Wie ist eure Meinung zu Vegeta mit einem Schnauzbart? Hättet ihr gewollt, dass er ihn behält oder seid ihr doch Team No-Schanuzer?