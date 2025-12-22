Neue geleakte Dragon Ball Super-Zeichnung zeigt Gohan und Goku in ihren stärksten Formen

Die Zeichnung auf dem Magazincover ist deutlich dreidimensionaler als im Manga gehalten. (Bild: © Toyotaro / Shueisha)

Dragon Ball Super-Fan blicken schon seit geraumer Zeit in die Röhre. Mit dem Tod des Schöpfers Akira Toriyama im März 2024 wurde auch sein jüngster Manga pausiert, den er zusammen mit dem Mangaka Toyotaro veröffentlichte. Gerade einmal zwei Kapitel sind seitdem erschienen. Nun kommt von Toyotaro höchstpersönlich ein kleines Lebenszeichen, wenn auch leider nicht in Form eines neuen Kapitels.

Magazincover zeigt Gohan und Goku in ihren stärksten Formen

Bereits jetzt sind Leaks zum Magazin V Jump aufgetaucht, die das Cover der Februar-Ausgabe des kommenden Jahres präsentieren. Das dürfte vor allem Dragon Ball Super-Fans freuen, denn darauf sind Son Goku und sein Sohn Son Gohan zu sehen. Das Vater-Sohn-Duo präsentiert sich dabei in seinen bisher mächtigsten Formen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Son Goku zeigt sich im Perfekten Ultra Instinkt-Modus, während Gohan die Beast-Form annimmt.

Obwohl sich die Transformationen grundlegend voneinander unterscheiden, färben sich die Haare der beiden schwarzhaarigen Saiyajins grau beziehungsweise silbern. Lediglich die Augen unterscheiden sich voneinander. Während Gohans Augenfarbe ein animalisches Rot zeigt, wirken Gokus graue Augen deutlich gelassener.

1:44 Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2

Autoplay

Geht der Dragon Ball Super-Manga bald weiter?

Ob das etwas für eine baldige Fortsetzung des Mangas bedeutet, können wir zu diesem Zeitpunkt leider nicht sagen. Dafür sind schlicht und einfach zu wenig Informationen vorhanden.

Das Cover soll sich wohl nicht zu diesem Zweck dem Vater-Sohn-Duo widmen, sondern vielmehr für das zehnjährige Jubiläum des Super-Mangas – obwohl das eigentlich streng genommen schon im Sommer 2025 stattgefunden hat.

Tatsächlich soll im Januar 2026 – also vor dem Erscheinen des V-Jump-Magazins mit dem Dragon Ball Super-Cover – der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum von Dragon Ball stattfinden.

Laut der offiziellen Ankündigung erwartet die Besucher*innen vor Ort eine „Super-Ankündigung der neuen Entwicklung“. Ob sich das wirklich auf den Dragon Ball Super-Manga bezieht, verraten die Veranstalter*innen jedoch nicht.

Ohne konkrete offizielle Meldung solltet ihr eure Hoffnungen lieber im Zaum halten. Toyotaro hatte in diesem Jahr schon einmal eine neue Zeichnung zu Dragon Ball Super veröffentlicht. Danach kam aber auch schon relativ schnell die Meldung, dass der Manga dieses Jahr nicht mehr weitergeht.

Wir behalten die Entwicklungen rund um Dragon Ball zum Jahresbeginn so lange weiterhin aufmerksam im Auge.

An der Stelle sind wir auf die Schätzungen der GamePro-Community gespannt: Was denkt ihr, wann geht Dragon Ball Super weiter?